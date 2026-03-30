El Consell de Mallorca cede al IBAVI terrenos para construir más de 300 viviendas de protección pública en Palma

El Consell de Mallorca cederá al IBAVI unos terrenos de su propiedad situados al lado del Velòdrom Illes Balears para construir 323 viviendas de protección pública (VPO) en Palma. Se trata del anuncio de más calado que ha hecho el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, durante su intervención en la primera jornada del Debate de Política General del Consell, en la que también ha señalado que el convenio entre las dos instituciones para formalizar el acuerdo será firmado en las próximas semanas.

Los terrenos que el Consell cederá al instituto de vivienda cuentan con una superficie de 45.341 metros cuadrados y están valorados en 4,6 millones de euros, según ha indicado el presidente insular. Las más de 300 viviendas públicas que se construirán, ha añadido, sobre una superficie de 22.831 metros cuadrados.

El Consell de Mallorca no tiene competencias directas en materia de vivienda, pero Galmés ha querido involucrar a la institución insular en la medida de lo posible en la lucha que las diferentes administraciones de Baleares están librando contra la crisis habitacional. Será, ha acentuado el presidente, "la mayor promoción de vivienda de protección pública nunca hecha en nuestra tierra".

El convenio entre el Consell y el IBAVI, sin embargo, será más un acuerdo de intercambio entre ambas instituciones: el Consell cederá los terrenos para vivienda, mientras que el IBAVI transferirá a la institución insular 35 viviendas que se destinarán a uso social. Además, también ceden al Consell un solar de 400 metros en el que se habilitará un centro cultural de ensayo y una parcela de 3.000 metros cuadrados en la que en un futuro se levantará la Casa de la Infància del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).

Con todo, Galmés ha querido hacer referencia al "ejercicio de responsabilidad y compromiso con el futuro de esta tierra y sus ciudadanos" que el Consell demostraría con la cesión de los terrenos y ha recordado en tono irónico, con recado directo a la oposición, que "se podrían haber cedido muchos antes si hubiera habido voluntad política".