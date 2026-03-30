Colapso en la Justicia: Los casos pendientes en los juzgados de Baleares aumentan un 9%

Los juzgados de Baleares cerraron 2025 con 120.884 casos pendientes de resolver, lo que supone un aumento de casi el 9 por ciento (8,8%) respecto al año anterior. La Administración de Justicia lleva años colapsada en las islas. El incremento en la pendencia de asuntos es especialmente acusado en la jurisdicción social, con una subida del 21,2%, y en la penal, con un 20% más.

Los órganos judiciales del archipiélago recibieron el pasado año un 0,2% más de asuntos que en 2024 al haber registrado 200.020 causas. La capacidad de resolución de los tribunales creció y el total de asuntos resueltos, 193.755, experimentó un incremento interanual del 1,8%. Pese a ello, todavía quedaron en trámite a fecha 31 de diciembre casi 121.000 procedimientos.

Los datos de la actividad de los órganos judiciales en 2025 están incluidos en el informe sobre la situación de los órganos judiciales, elaborado por la Sección de Estadística y hecho público hoy por el Consejo General del Poder Judicial.

El numero de causas registradas en 2025 creció en todas las jurisdicciones en Baleares, excepto en la contencioso administrativa, que descendieron un 16%.

En el orden civil, los órganos judiciales contabilizaron 88.635 asuntos el pasado año, lo que equivale a un ascenso del 0,3% respecto a 2024. En esta jurisdicción, la capacidad de resolución se incrementó un 7,7% respecto al año anterior, con un total de 86.145 asuntos resueltos. No obstante, quedaron en trámite 69.398 asuntos, un 3,6% más que en 2024.

Se disparan un 20% los casos penales pendientes

La jurisdicción penal, con un incremento interanual también del 0,3 por ciento más que en 2024, ingresó 97.963 nuevos casos. Los resueltos durante 2025 sumaron 95.793, un 1,9% menos que el año anterior; mientras que los que quedaron en trámite, 34.566, experimentaron un importante crecimiento del 19,9%.

En la jurisdicción contencioso administrativa, la entrada de 3.815 nuevos asuntos supuso un notable descenso del 16,3%. También disminuyeron considerablemente (un 18,5%) los asuntos resueltos, que sumaron 3.873. En este orden jurisdiccional quedaron en trámite 7.031 procedimientos, un 0,3% menos que en el ejercicio anterior.

Por último, en la jurisdicción social se contabilizaron 9.607 nuevos casos en 2025, lo que supuso un aumento del 5,1% respecto a 2024. El número de asuntos resueltos subió un 0,3% respecto al año anterior al alcanzar la cifra de 7.944; mientras que los que quedaron en trámite al final del año fueron 9.889, un notorio 21,2% más.

Canarias, Madrid, Asturias y Baleares, líderes en litigiosidad

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en 2025 fue de 153,70 asuntos por cada mil habitantes. El archipiélago fue la cuarta comunidad de todo el país con una mayor tasa de litigiosidad, con 160 asuntos por cada mil habitantes

Las comunidades autónomas que mostraron una cifra superior a la nacional fueron Canarias (202,06); Madrid (166,46); Asturias (162,42); Baleares (160,04); Cataluña (159,56); Andalucía (158,15) y Murcia (156,33).