Clima de tensión en las aulas: Los sindicatos exigen protección tras el ataque homófobo en Andratx

La comunidad educativa de Baleares, indignada ante el ataque homófobo sufrido por un profesor del IES Baltasar Porcel, en Andratx. Según ha denunciado el propio claustro del centro, el docente fue víctima de una suplantación de identidad mediante la creación de un perfil falso en la plataforma educativa Google Classroom. Este incidente, que ya está bajo investigación, ha provocado una respuesta unánime de los sindicatos del sector, quienes advierten que no se trata de un caso aislado, sino de un síntoma de "una preocupante degradación de la convivencia en los institutos de las islas".

Desde el sindicato Alternativa Docent han mostrado su condena absoluta ante lo que consideran "un acto de odio y discriminación que atenta contra la dignidad personal y profesional". La organización subraya que este suceso es la "punta del iceberg" de una escalada de violencia y falta de respeto hacia la figura del profesorado en las islas. En su comunicado, recalcan que el uso de herramientas digitales para perpetrar delitos de odio "demuestra una falta de valores alarmante entre el alumnado".

La organización sindical ha sido tajante al pedir que las autoridades lleguen hasta el fondo de la cuestión para identificar a los responsables de la suplantación. Según Alternativa Docent, la situación actual dificulta enormemente la atracción de nuevos profesionales a la enseñanza. "No es una broma de mal gusto, sino un ataque directo a la dignidad que no tiene cabida en una sociedad democrática ni en un centro educativo", han manifestado, añadiendo con contundencia que "sin el respeto a la figura del docente, el sistema educativo se hunde".

Vinculación con la extrema derecha

Por su parte, el sindicato STEI ha querido expresar su total apoyo tanto al docente afectado como a toda la comunidad educativa de Andratx. Para esta organización, el ataque se enmarca en una dinámica "muy preocupante de menosprecio a la diversidad y a las orientaciones sexuales". El sindicato considera totalmente inadmisible que los profesionales tengan que desempeñar su labor en ambientes donde se producen delitos de odio de forma recurrente. Además, señala directamente "la semilla del odio que la extrema derecha va esparciendo por todas partes" como origen de estos comportamientos.

En esta misma línea, el sindicato UOB Ensenyament ha calificado de "alarmante" la inseguridad con la que el colectivo debe desarrollar su trabajo. Desde UOB denuncian que "el goteo es constante" y advierten de que ciertos agentes sociales reaccionarios están fomentando la "deshumanización del otro". El sindicato ha instado a la Administración a tomar medidas "contundentes, ejemplarizantes e inmediatas", recordando que el odio y la intolerancia son elementos que "hacen enfermar a cualquier sociedad democrática".

La conselleria de Vera ha asegurado que los protocolos correspondientes ya han sido activados para abordar el caso

Solidaridad entre centros

La indignación ha traspasado las fronteras de Andratx, sumando apoyos de otros puntos de Mallorca. El IES Madina Mayurqa también ha querido trasladar su solidaridad al claustro afectado al denunciar que este tipo de hechos son, "efectivamente, cada vez más habituales". Como muestra de rechazo a la agresión y en apoyo al docente, el personal del centro se ha concentrado este lunes a las puertas del instituto para realizar una fotografía conjunta, visibilizando así su compromiso contra la intolerancia. Tanto Alternativa Docent como STEI coinciden con este diagnóstico: la falta de respeto se está normalizando. Los docentes aseguran estar "cansados de recibir insultos, amenazas y ofensas" que han dejado de ser excepciones

Ante la gravedad de lo sucedido, la Conselleria de Educación y Universidades ha manifestado estar al corriente de la situación en el IES Baltasar Porcel y ha asegurado que los protocolos correspondientes ya han sido activados para abordar el caso. No obstante, los sindicatos insisten en que se necesita "una protección real y constante para las víctimas", recordando que "la libertad y el respeto deben ser la base innegociable de la educación pública" para evitar que el discurso del odio se instale definitivamente en las aulas.