Cierre del espacio aéreo español por la guerra con Irán: ¿afectará a los vuelos comerciales en Mallorca?

El cierre del espacio aéreo español a determinados aviones implicados en la guerra con Irán no tendrá impacto en los vuelos comerciales que conectan Mallorca con el resto del mundo, según han confirmado fuentes del gestor de navegación aérea.

La medida, adoptada por el Gobierno en el marco de la operación internacional conocida como ‘Furia épica’, afecta exclusivamente a aeronaves militares vinculadas a la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel, y no a compañías aéreas ni a vuelos de pasajeros.

Sin cambios para los vuelos en Mallorca

En la práctica, esto significa que los vuelos comerciales que operan en el aeropuerto de Palma funcionan con total normalidad, sin cancelaciones ni alteraciones derivadas de esta decisión. Mallorca, uno de los principales destinos turísticos del país, mantiene así su conectividad en plena temporada. Desde Enaire han sido claros: la restricción no interfiere en las operaciones civiles, por lo que los viajeros pueden volar con normalidad tanto en rutas nacionales como internacionales.

Una medida de carácter político y militar

El Ejecutivo ha decidido prohibir tanto el despegue como el sobrevuelo de aeronaves militares implicadas en el conflicto, incluidas aquellas procedentes de bases en otros países europeos. Además, España ha vetado el uso de las bases de Rota y Morón para estas operaciones. Esta decisión se enmarca en la postura del Gobierno de mantener una posición firme de rechazo a la guerra, evitando cualquier colaboración directa en el conflicto.

Aunque la medida ha generado tensiones diplomáticas, especialmente con Estados Unidos, no se espera que tenga consecuencias en el turismo ni en la movilidad de pasajeros hacia Baleares. En un contexto en el que Mallorca depende en gran medida del tráfico aéreo, la confirmación de que los vuelos comerciales siguen operando con normalidad lanza un mensaje de tranquilidad tanto a residentes como a visitantes.