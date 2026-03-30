El aeropuerto de Palma sufre retrasos en varios vuelos en el inicio de la huelga de 'handling'

El aeropuerto de Palma está registrando esta mañana varios retrasos en los vuelos durante la huelga de 'handling' que afecta a Son Sant Joan. Así, hasta ahora se han detectado un total de doce vuelos retrasados el primer día de los paros parciales e indefinidos de la empresa de servicios en tierra Groundforce.

Cabe recordar que CCOO, UGT y USO han convocado una huelga indefinida para los trabajadores de tierra de Groundforce a partir de este lunes, que se realizará en tres franjas horarias diferentes y afectará a los 12 aeropuertos donde opera la compañía, tras atrasar la convocatoria tres días ya que, en principio, arrancaba este mismo viernes.

La huelga, convocada por discrepancias salariales con la compañía, ha sido fijada en los turnos de mañana, tarde y noche (de las 05:00 a las 07:00, de las 11:00 a las 17:00, y de las 22:00 hasta las 00:00 horas). Cabe señalar que los paros afectan a los servicios de 'handling' en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma, Eivissa, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao.

Según señalan desde AENA, dichos retrasos pueden deberse a múltiples motivos, ya que también coincide con el arranque de la Semana Santa. No obstante, dese AENA tampoco niegan que la huelga pueda ser una de las causas de dichas demoras.

Arranque de la Semana Santa

La huelga, que coincide con el inicio de la Semana Santa, podría afectar de forma significativa tanto a la operatividad de Son Sant Joan como a la imagen de Mallorca como destino turístico.

Así lo expresa Pedro Fiol, presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba). Según explica Fiol, los principales efectos se notarían en los tiempos de espera de los pasajeros, especialmente en los procesos de facturación, controles y entrega de equipaje. "Se pueden generar retrasos importantes desde primera hora, y a medida que avance el día, si se van acumulando, podríamos ver cancelaciones", señala.

El problema, apunta Pedro Fiol, radica en que el handling afecta a toda la cadena operativa en tierra. La ralentización en la carga de equipajes o el embarque provoca retrasos en cascada que terminan afectando a la programación de vuelos. "Por la mañana puede ser más controlable, pero cuando los retrasos se acumulan, los aviones tienen que esperar en pista y eso acaba afectando", explica.

Recomendaciones

Ante esta situación, se recomienda a los viajeros tomar precauciones adicionales para minimizar los posibles inconvenientes. Entre las principales medidas, destacan acudir al aeropuerto con mayor antelación de lo habitual, teniendo en cuenta que los tiempos de espera en controles de seguridad, facturación y entrega de equipaje podrían ser significativamente más largos.

Noticias relacionadas

Además, se aconseja realizar la facturación online siempre que sea posible, para agilizar el proceso de embarque y evitar colas innecesarias. Estas recomendaciones buscan garantizar que la experiencia de los viajeros sea lo menos afectada posible pese a las dificultades operativas.