Acusan a Educación de fomentar Bizums entre docentes para ahorrarse pagar las tutorías

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha denunciado públicamente la situación que considera "irregular y profundamente injusta" en relación con la implantación de la figura del cotutor en los centros educativos de las Illes Balears durante los últimos años. Según el sindicato, el cotutor se ha ido introduciendo como un recurso de apoyo docente con funciones relevantes, como el seguimiento individualizado del alumnado, la mediación en conflictos, la atención a la diversidad, la coordinación de la acción tutorial y la comunicación con las familias. SIAU subraya que se trata de una labor "esencial" para el buen funcionamiento de los centros y la calidad educativa.

Sin embargo, denuncia que esta figura no está recogida en ninguna normativa vigente. En la práctica, las funciones del cotutor se asignan de forma arbitraria por parte de los centros, equiparándolas en muchos casos a las de un tutor, pero sin reconocimiento administrativo ni compensación económica.

El sindicato alerta de que esta situación genera un escenario "inaceptable", en el que docentes desempeñan tareas propias de tutor —como la atención a familias, entrevistas o seguimiento académico— sin nombramiento oficial ni retribución. Además, afirma que en algunos centros se han detectado prácticas "totalmente irregulares", como el reparto del complemento de tutoría entre profesores mediante pagos informales en cash y Bizum o el sorteo del reconocimiento oficial del cargo.

SIAU responsabiliza directamente a la Conselleria d’Educació de este "desorden" y critica también la "pasividad" de la Inspección Educativa, a la que acusa de no actuar ante situaciones que podrían tener consecuencias legales y administrativas graves.

Asimismo, denuncia que en algunos centros se han incorporado funciones de cotutor en documentos organizativos internos sin haber sido debatidas ni aprobadas por el claustro docente, pese a tratarse de cuestiones pedagógicas.

El sindicato aclara que no se opone a la existencia de la figura del cotutor, que considera útil para mejorar la atención educativa, pero exige su regulación, el reconocimiento oficial del cargo y una retribución adecuada. Añade que esta problemática también afecta a otros colectivos docentes, como el profesorado de certificados de profesionalidad, música o el que trabaja con alumnado privado de libertad.

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Ante esta situación, el sindicato reclama la regulación inmediata de la cotutoría, el reconocimiento y pago de las funciones tutoriales —con carácter retroactivo desde septiembre de 2025— y una intervención efectiva de la Inspección Educativa para poner fin a las irregularidades detectadas.