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El temporal de viento y oleaje deja medio centenar de incidentes en Mallorca, principalmente caídas de árboles

El tráfico marítimo de Menorca con Mallorca y Barcelona ha sido cancelado

La Serra de Tramuntana se cubre de blanco en plena primavera: “La mejor nevada en tres años”

Árbol caído en Campos por el temporal de viento

Árbol caído en Campos por el temporal de viento / DM

EP

EFE

Palma

Además de la nieve que ha cubierto la Serra de Tramuntana, un temporal de viento y fenómenos costeros también ha afectado este domingo a Baleares y ha dejado en sus primeras horas medio centenar de incidentes, la mayoría por caídas de árboles.

Entre la medianoche y las 13.00 horas, el centro de coordinación de Emergencias 112 ha contabilizado 48 incidencias, de las cuales 42 han tenido lugar en Mallorca, cuatro en Menorca y dos en Eivissa.

Al menos 21 han sido por caídas de árboles, de los cuales una quincena han terminado en la calzada de alguna carretera. Ha habido, además, tres desprendimientos de elementos urbanos, ocho situaciones de riesgo de desprendimiento y siete interrupciones de servicios públicos.

Alerta naranja

El servicio autonómico de emergencias ha activado la alerta naranja por fenómenos costeros en el conjunto del archipiélago. El mismo nivel está en marcha por fuertes rachas de viento en Menorca, la Serra de Tramuntana y el norte y nordeste de Mallorca.

El resto de Mallorca está en alerta amarilla por el viento. También en amarillo están Mallorca y Menorca por lluvias y tormentas.

Tráfico marítimo en Menorca

La alerta meteorológica ha provocadotambién el cierre de los puertos de Menorca y la cancelación de todos los trayectos marítimos con Mallorca y Barcelona, como ya viene ocurriendo durante la semana.

Noticias relacionadas y más

El puerto de Maó ha alcanzado una ola máxima de 10,72 metros de altura y en el aeropuerto se han registrado rachas de viento del norte de hasta 85 kilómetros por hora.

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