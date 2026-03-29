La Serra de Tramuntana se cubre de blanco en plena primavera: “La mejor nevada en tres años”

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se han cumplido y la Serra de Tramuntana ha amanecido este domingo cubierta de blanco.

La Aemet pronosticó que nevaría este fin de semana en Mallorca en una cota entre 1100 y 800 metros. La nieve ha cuajado este domingo convirtiéndose en la más intensa de la temporada de invierno y primavera. Todo, debido a la irrupción de una masa de aire polar que afecta a Baleares y la Península.

Además de la nieve, la lluvia y el viento han sido protagonistas durante la madrugada y primeras horas de la mañana de este Domingo de Ramos en gran parte de la isla.

El meteorólogo Albert Darder ha afirmado, después de visitar el Puig Major nevado, que se trata de "la mejor nevada en tres años en la Serra y el Domingo de Ramos más nevado desde 1969".

Más nieve: baja la cota

La nieve ha cubierto la Serra esta madrugada a partir de 800 metros, pero la Aemet prevé que la cota siga bajando hasta los 700 metros y, ocasionalmente, podría ser más baja por la mañana.

Además, se prevén cielos de nubosos a cubiertos con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados también de granizo pequeño.

Las temperaturas en descenso, con posibilidad de heladas débiles locales en la Serra de Tramuntana.

Alerta naranja por viento

El viento es el protagonista de este domingo. Se han activado avisos naranjas por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca, y amarillo en Ibiza y Formentera, con vientos de fuerza 8 y olas máximas de hasta 12 metros.

También en Menorca y Mallorca hay aviso naranja por viento, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora, y amarillo por lluvias y tormentas.

En Ibiza y Formentera, aviso amarillo por viento.