La PAH urge a los 24.000 inquilinos de Baleares a los que se les acaba el contrato a solicitar la prórroga este mes

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca ha urgido a los cerca de 24.000 inquilinos a los que este 2026 se les acabará el contrato del alquiler que soliciten la prórroga del mismo este mes, antes de que decaiga el real decreto ley aprobado esta semana.

Una treintena de activistas por la vivienda se han concentrado este domingo en la plaza de Espanya de Palma bajo el lema 'La vivienda no es un negocio, es un derecho' y en el marco de la campaña internacional de movilización 'Housing Action Days 2026'.

Con esta protesta, a la que han acudido algunos políticos y afectados por desahucios como el de Son Bordoy, la PAH ha tratado de visibilizar la grave situación de emergencia habitacional que se vive en la isla, marcada por el aumento de los precios del alquiler y de las situaciones de vulnerabilidad residencial.

La portavoz de la plataforma, Ángela Pons, ha aprovechado para hacer un llamamiento a los inquilinos a los que este año se les caducará el alquiler, que el Ministerio de Consumo ha cifrado en unos 24.000 en Baleares, para que soliciten la prórroga de su contrato.

También ha animado a hacer lo propio a aquellos cuyo contrato caduque el año que viene, una cifra de personas todavía por cuantificar.

Pons ha urgido a todos estos inquilinos a dirigir un burofax a sus caseros --la PAH les ha preparado una plantilla orientativa-- solicitando la prórroga del contrato durante dos años antes de que el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado miércoles llegue al Congreso para su eventual convalidación, es decir, en un mes.

"Hay que aprovechar que solo hay un mes para esta oportunidad, porque luego decaerá el decreto. Me gustaría y tengo la esperanza de que no decaiga, pero parece que sí", ha subrayado la activista.

La portavoz de la PAH ha insistido en solicitar una prórroga del contrato, que obliga al casero a mantener el mismo precio y condiciones, y no una renovación, que podría venir acompañada de subidas pronunciadas del arrendamiento.

"La problemática que tenemos es que la mayoría de gente que venía pagando 600, 700 u 800 euros les han subido de golpe y porrazo a 1.500, 1.600 o 1.800 euros", ha denunciad públicamente la activista.

También ha puesto el foco en la tendencia de determinadas inmobiliarias de no renovar los contratos de alquiler para después comercializar las viviendas por habitaciones que, en casos excepcionales, han llegado a ofertarse por 1.200 euros.

Desde la aprobación de la prórroga, ha reconocido, la PAH ha visto como llegaban nuevas consultas de inquilinos que tenían dudas de cómo solicitar la medida.

Para echar una mano a todos ellos la plataforma ha convocado una asamblea entre las 16.00 y las 20.00 horas del próximo miércoles en el número 10 de la calle Ferreria de Palma.