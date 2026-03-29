El obispo de Mallorca se refiere a la guerra en la misa de Domingo de Ramos: “Como la de Jesús, cuántas cruces siguen levantadas”

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull Anglada, se ha referido este mediodía a la actual guerra y las situaciones de conflicto bélico que asolan el mundo durante su homilía en la misa de Domingo de Ramos en la Seu. “Como la de Jesús, cuántas cruces siguen levantadas”, se ha preguntado el prelado.

Taltavull ha invitado a los fieles a contemplar el misterio de la cruz como expresión del amor de Dios. “Hoy hemos aclamado al que viene en nombre del Señor, pero ahora nuestra atención se centra en su pasión, en su cruz, para hacer contemplación, oración silenciosa. ¿Qué misterio esconde y revela a la vez? Sin duda, un misterio de amor, el amor de Dios”, ha indicado el obispo, ante una Catedral abarrotada.

“No nos tenemos que fijar en la cruz sin la resurrección, ni en la resurrección sin la cruz: nos encontramos ante este misterio de muerte y de vida que expresa el más grande realismo al que nos enfrentamos cada día, cuando vivimos situaciones de alegría y de tristeza, de salud y de enfermedad, de solidaridad y de soledad, de paz y de guerra, de gracia y de pecado, de angustia y de esperanza…”, ha añadido Taltavull.

“Contemplando la realidad de conflicto bélico que nos rodea, nos tenemos que preguntar: ¡como la de Jesús, cuántas cruces siguen levantadas! ¿Quién ayudará a desclavar a los que están clavados, quién los convertirá en signos de vida? Tanto es así que, en la luz que nos proyecta el misterio pascual de Cristo, encontramos la claridad de la fe, la razón de la esperanza y el ardor de la caridad”, ha destacado el prelado.

El centurión, Judas y Pedro

Monseñor Taltavull ha recordado en su homilía durante la eucaristía al centurión, delante de Jesús crucificado, así como a los discípulos Judas y Pedro: “Ante Jesús, todos toman partido, a favor o en contra, no hay ninguna indiferencia. En la lectura de la Pasión, contemplando a Jesús en la cruz, unos no creyentes, un centurión y soldados, hacen un acto de fe y dicen: ‘Es verdad, este hombre era Hijo de Dios’. Incluso, este reconocimiento aparece en las palabras que dice Judas antes de suicidarse: ‘He pecado entregando a la muerte a un inocente’. Y también el apóstol Pedro, cuando reconoce que ha negado a Jesús diciendo que no lo conocía; el Evangelio dice que ‘en seguida que salió fuera lloró amargamente’”.

El obispo ha concluido su intervención mencionando “nuestro acto de fe en Jesucristo, a quien hoy y en estos días acompañamos en su camino hacia la cruz, siempre con la esperanza puesta en la resurrección”.