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Nieve en Mallorca: así se ven las cumbres de la Serra de Tramuntana nevadas desde el Pla

Imágenes captadas desde Sineu muestran la Serra de Tramuntana cubierta de blanco, un fenómeno poco habitual en esta época del año

La Serra de Tramuntana se cubre de blanco en plena primavera: “La mejor nevada en tres años”

La Serra de Tramuntana nevada vista desde Sineu

La Serra de Tramuntana nevada vista desde Sineu / B. Palau

Jaume Mateu Verdera

Jaume Mateu Verdera

Palma

Las cumbres más altas de la Serra de Tramuntana han amanecido este domingo cubiertas de blanco.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se han cumplido y la nieve ha llegado a Mallorca en pleno Domingo de Ramos. Se trata de la nevada más importante caída en primavera desde hace años.

La imagen de la Serra cubierta de blanco en cotas a partir de 800 metros ha sorprendido a muchos. La nevada ha sido de tal intensidad que puede apreciarse con claridad desde quilómetros de distancia.

Nieve en Mallorca en plena primavera: “La mejor nevada en tres años”

Nieve en Mallorca en plena primavera: “La mejor nevada en tres años”

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Nieve en Mallorca en plena primavera: “La mayor nevada en más de tres años” / Alberto Darder

Desde el Pla

Concretamente, desde el Pla de Mallorca se han podido captar imágenes como las que acompañan este texto, captadas desde Sineu. En ellas pueden verse las cumbres más altas de la Serra, como el Massanella y el Puig Major, cubiertas de nieve, en una panorámica muy poco habitual en esta época del año.

Noticias relacionadas y más

La Serra de Tramuntana nevada vista desde Sineu

La Serra de Tramuntana nevada vista desde Sineu / B. Palau

De hecho, el meteorólogo Albert Darder ha señalado que se trata de la nevada más importante en Mallorca desde hace tres años y el Domingo de Ramos más nevado desde 1969.

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