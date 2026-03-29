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Mallorca celebra la Korrika en el frontón de Son Rapinya

La celebración, que nació en 1980 en el País Vasco, combina deporte, cultura y reivindicación lingüística

Mallorca celebra la Korrika en el frontón de Son Rapinya

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Mallorca celebra la Korrika en el frontón de Son Rapinya / Andreu Perelló/DM

Redacción Digital

Palma

Mallorca se sumó a la celebración de la Korrika, en defensa del euskara, con un acto popular que se celebró en el frontón de Son Rapinya. Partidos de pelota vasca, música de txalaparta y el grupo Hala Kanta de Santurtzi animaron la velada que acabó con una pamboliada.

La defensa de la lengua vasca y del catalán centraron los discursos de representantes del PSOE, Més, Obra Cultural Balear, Joven per la Llengua y de la Federación de Asociaciones de Vecinos que, entre otros, participaron en el acto.

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La celebración de la Korrika combina deporte, cultura y reivindicación lingüística. Y es muy importante para la comunidad vasca. Nació como una iniciativa para apoyar el euskera en una época en la que la lengua necesitaba impulso social y educativo. La primera edición se celebró en 1980, organizada por AEK (Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea), una organización dedicada a la enseñanza y promoción del euskera en el ámbito de la educación de adultos.

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