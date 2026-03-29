El Consell duplica la cuantía de las subvenciones para los cazadores

El Consell de Mallorca ha duplicado la cuantía destinada a la convocatoria de subvenciones dirigidas a la caza, que este año ascenderán hasta los 220.000 euros.

La Dirección Insular de Caza reunió a una veintena de asociaciones de cazadores de la isla para informarles sobre las ayudas para realizar actividades en materia cinegética, que se podrán solicitar a partir del 1 de junio.

La convocatoria, según informó el Consell ayer en un comunicado, contempla dos líneas de subvenciones dirigidas a las entidades sin ánimo de lucro, entre las cuales están las sociedades de cazadores.

La primera está dotada con 140.000 euros y contempla como subvencionables la instalación de infraestructuras como bebederos o comederos, la vigilancia y gestión ambiental, las siembras y repoblaciones de especies.

También se incluyen acciones de promoción de la caza tradicional y de las razas autóctonas, la organización de actividades, estudios técnicos y científicos, formación o materiales divulgativos. Cada entidad podrá disponer de un importe de hasta 4.500 euros.

La segunda cuenta con una aportación de 80.000 euros y considera subvencionable la adquisición de bienes como herramientas agrícolas, remolques, emisores de radioseguimientos o abrevaderos y comederos. El importe máximo de la ayuda es de 7.000 euros.

En la reunión se repasaron los objetivos, requisitos, criterios y actividades subvencionables de las dos líneas de subvención, así como el trámite para solicitarlas.

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El objetivo de la subvención es fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos, la gestión agrocinegética y ambiental de los cotos de las sociedades de cazadores locales de la isla.