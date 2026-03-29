Cerca de 200 personas exigen en Palma el fin del "genocidio" en Gaza y de las guerras en Irán y Líbano

Cerca de dos centenares de personas han salido este domingo a las calles de Palma para exigir el fin del "genocidio" en Gaza y de las guerras en Irán y Líbano.

La manifestación ha sido convocada por diversas organizaciones y colectivos antiimperialistas de Mallorca agrupados bajo la plataforma Ciutadans per Palestina con motivo del día internacional de la tierra palestina, que se celebra internacionalmente cada 30 de marzo desde 1976.

La marcha arrancado pasadas las 18.00 horas en la plaza de Pere Garau y han recorrido parte de Palma hasta llegar a la calle Constitución. Entre los manifestantes han predominado las banderas palestinas, libanesas e iraníes y una pancarta en la que se podía leer el lema 'Continúa la guerra, continúa la resistencia'.

También había pancartas con mensajes como 'Stop genocidio', 'La clase obrera por la liberación de palestina' y 'Alto al fuego ya'. Se han escuchado consignas como 'Desde el río hasta el mar, Palestina libertad' o 'Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel'.

Con la protesta, los colectivos han querido exigir el fin del "genocidio" en Gaza y del resto de conflictos bélicos impulsados por Estados Unidos, Israel y sus "aliados de la OTAN" en países como Irán o Líbano.

Uno de los miembros de Ciutadans per Palestina, José María Mora, ha señalado que entre sus reclamos también se encuentran "el cierre de todas las bases militares que colaboren con el sionismo y con Estados Unidos, la salida de España de la OTAN y sanciones a Israel y a las empresas que financian la guerra".

De algún modo, aunque Mora ha dicho que no estaba planeado, los manifestantes se han sumado al movimiento 'No Kings' que ha promovido protestas a nivel internacional contra el presidente estadounidense, Donald Trump.

Lo han hecho con un muñeco que representa al propio Trump que portaba una gorra con el mensaje 'Make fascism go away' y un cartel colgado del cuello en el que se podía leer 'Un pedófilo anda suelto'.

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"Queremos recordar quiénes son las personas que están detrás de lo que está ocurriendo en el mundo y que la amenaza de la que nos hablan constantemente no viene del este, sino del oeste, empezando por Washington", ha explicado.