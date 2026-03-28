La salud emocional se consolida como motor de autonomía para las mujeres en riesgo de exclusión

El bienestar emocional de las mujeres en situación de vulnerabilidad no es solo una cuestión de salud individual, sino un factor determinante para su inserción social y laboral. Esta es la premisa central del estudio presentado este viernes por la Asociación Endavant en la sede de Pimem, un trabajo de investigación que ha contado con la colaboración del IBDona que evalúa el impacto a largo plazo de un programa de salud emocional con perspectiva de género e interseccional. El informe demuestra que las herramientas de gestión adquiridas por las participantes no solo perduran, sino que se convierten en un escudo contra la exclusión.

La investigación, titulada Seguimiento de los efectos en la salud emocional con perspectiva de género en mujeres en riesgo de exclusión social. Estudio en contextos de formación para la ocupación y liderada por la doctora Marielva Rísquez Buonaffina y el psicólogo Marco Antonio Castillo, ha realizado un seguimiento durante un año (a lo largo de 2025) a las mujeres que participaron en 2024 en el Programa de Salud Emocional con Perspectiva de Género implementado por Endavant, dirigido principalmente a mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad vinculadas al Servicio de Acompañamiento para la Inclusión Social (SAIS) del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Los resultados cuantitativos revelan una mejora sostenida. Según ha señalado Rísquez, los niveles de ansiedad se han mantenido en rangos no patológicos y la depresión ha experimentado un descenso significativo, pasando de 4,37 a 3,64 en la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS), un cuestionario de catorce ítems diseñado para detectar malestar emocional.

Los niveles de ansiedad se han mantenido en rangos no patológicos y la depresión ha experimentado un descenso significativo, pasando de 4,37 a 3,64 en la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS)

Laura de Luque, directora de la entidad Endavant, ha destacado durante la presentación que este seguimiento ha sido fundamental para entender la sostenibilidad de las intervenciones. "Desde los inicios hemos trabajado con el objetivo de conseguir una sociedad inclusiva, resiliente y justa", ha afirmado De Luque, subrayando que la consolidación de esta línea de trabajo junto al IBDona permite hoy "contribuir al diseño de políticas públicas más eficaces" basadas en evidencias científicas y no solo en intuiciones asistenciales.

Herramientas contra la violencia simbólica

Más allá de los números, el estudio cualitativo ofrece una radiografía profunda de la realidad de estas mujeres. La doctora Rísquez ha explicado que las participantes han integrado en su día a día herramientas de autorregulación, como la respiración consciente y la capacidad de reflexión frente al conflicto. Estos recursos les han permitido "fortalecer su autoestima y tomar decisiones desde la autodeterminación", reduciendo los sentimientos de culpa que a menudo acompañan a la precariedad.

Uno de los hallazgos más potentes es el aumento de la conciencia crítica sobre las violencias de género. "Este estudio quiere evaluar la sostenibilidad de esos efectos de salud emocional, en su autonomía y la conciencia crítica que ellas tengan para detectar situaciones de violencia que sufran", ha señalado Rísquez. La investigadora ha hecho énfasis en que las mujeres han aprendido a identificar microviolencias y violencias institucionales, lo que les permite "despersonalizar el malestar y comprenderlo como desigualdad estructural".

El reto de la interseccionalidad

El perfil de las participantes dibuja una realidad compleja: mujeres de entre 26 y 45 años, mayoritariamente migrantes en situación de irregularidad administrativa y con cargas familiares monomarentales. El estudio pone el foco en cómo el racismo y la precariedad laboral actúan como barreras que limitan los avances de cualquier intervención. Las mujeres han llegado a entender -ha puntualizado la investigadora- que su agotamiento es un "cansancio estructural" derivado de las desigualdades que enfrentan a diario.

Por su parte, Catalina Maria Salom, directora del IBDona, ha querido reafirmar la importancia de aplicar esta mirada en todos los ámbitos. "Este informe nos dice la importancia de la salud emocional y la perspectiva de género en cualquier proyecto que se lleva a cabo", ha declarado. Salom ha incidido en que la perspectiva de género debe ser transversal: "Se tiene que trabajar para que interseccionalmente llegue a todos los ámbitos, no solo a mujeres víctimas, sino a todas, y a programas de inserción laborales...".

Hacia una financiación estable

La presentación ha concluido con una reivindicación clara hacia la administración. Los responsables del estudio recomiendan garantizar la continuidad del acompañamiento psicosocial y asegurar una financiación estable y plurianual que permita intervenciones de mayor duración. Aunque las limitaciones actuales dificultan estos convenios a largo plazo, la directora del IBDona ha mostrado su firme compromiso con la causa. "Apostaremos por estos estudios y por que esto se siga implementando en todos los programas", ha asegurado Salom.

Noticias relacionadas

Rísquez ha querido concluir destacando que la investigación realizada no solo valida la eficacia del programa de la Associació Endavant, sino que sirve como recordatorio de que, cuando se dota a las mujeres de una red de apoyo y herramientas de salud mental, mejora sustancialmente su capacidad de inclusión. Como ha terminado la experta, los datos demuestran que "cuando se da este apoyo y se mira científicamente si da resultado, vemos que mejora su salud emocional" y, con ella, su capacidad para enfrentar un entorno a menudo hostil.