Investigadores de la UIB dan pistas de cómo será el futuro en un evento que combina ciencia, cine y gastronomía

El Estudi General Lul·lià de Palma acogió el pasado viernes una nueva edición de Degusta la Ciència, el evento de divulgación científica de la Universitat de les Illes Balears que combina investigación, cine y alta gastronomía. Bajo el título El món del futur, unos doscientos asistentes recorrieron ocho salas temáticas en las que un investigador, una película y una tapa coincidieron al mismo tiempo.

En el evento, organizado en colaboración con Chefs(in), los participantes se movieron en grupo por las salas con un pasaporte que fueron canjeando por tapas. En cada sala, un científico ofreció una charla breve mientras se proyectaba una escena de una película relacionada con su área de investigación.

Las películas elegidas no fueron casualidad. Her sirvió de marco para que las investigadoras Joanna Blahopoulou y Sílvia Ortiz Bonnín hablaran del futuro de la inteligencia artificial y las emociones. Interestelar acompañó la charla de Jaume Flexas sobre el cambio climático y las especies vegetales que no lograrán adaptarse. Y Bestias del Sur Salvaje dio pie a la reflexión de Àngel Miquel Amores sobre el aumento del nivel del mar y sus consecuencias humanas.

El resto del programa reunió a Jesús M. González hablando de urbanismo del futuro apoyándos en El show de Truman; a Antonio Domenech abordando la resistencia a antibióticos con Contagio; a Maria Capa explorando la biodiversidad marina con Avatar: el sentido del agua; a José Antonio Mingorance reflexionando sobre sensaciones y emociones con Blade Runner (¿pueden los robots tener sentimientos?); y a Marta Vilà cerrando la noche hablando de terapia celular y El quinto elemento.

En la cocina, nueve chefs de restaurantes de referencia de les Illes diseñaron tapas inspiradas en cada temática: Ahlam Barhi (Yumee), Ariadna Salvador (Ninumá), Borja Triñanes (El Terreno Barrio Hotel), David Moreno (Can Simoneta), Edgar Rodríguez (Aromata), José María Borrás (Aquiara), Juan Pinel (L'Àtic), Irene Martínez (Nus) y Jhonatan Maldonado (Can Bordoy).

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El evento fue organizado por la Unitat de Divulgació i Cultura Científica (UDCC) de la UIB y cofinanciado por el Govern, a través de la dirección general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores de la conselleria de Educación y Universitats. Uno de los objetivos de la UDCC es hacer accesible la ciencia y acercarla a nuevos públicos y a colectivos que habitualmente no participan en actividades de divulgación. Por eso, en esta edición de Degusta la Ciència, la Universitat ha asumido el coste total de la mitad de las entradas, que se han distribuido entre las entidades sociales Creu Roja y Càritas.