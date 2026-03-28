La centralita de Son Espases, desbordada con esperas de hasta 20 minutos al teléfono para ser atendido

Llamar al hospital de Son Espases se ha convertido estas semanas en una prueba de paciencia para muchos usuarios. Las quejas por las largas esperas se han multiplicado, con tiempos de hasta 15 y 20 minutos para ser atendidos en diferentes líneas, ya sea en atención al paciente o para pedir cita. Algunos pacientes aseguran directamente que no han logrado contactar con el hospital de referencia después de llamar varias veces, y que han tenido que presentarse en persona.

Este diario ha podido comprobar la situación en una llamada realizada a la centralita de Son Espases, en la que el tiempo de espera superó los 13 minutos antes de ser atendida. Los pacientes aseguran que las líneas están "colapsadas" y que los telefonistas "no dan abasto", y relatan esperas prolongadas sin respuesta o con tiempos de atención muy elevados.

El servicio, admite el Ib-Salut, se ha visto desbordado estas semanas, pero según aseguran, se debe a una situación "puntual" por la combinación de dos factores: un aumento "excepcional" de llamadas y la baja de simultánea de varios trabajadores.

Por un lado, explican, la huelga de médicos de la semana pasada ha obligado a reprogramar consultas y cirugías suspendidas, lo que ha generado un aumento inusual de llamadas de pacientes que querían saber qué ocurría con sus citas. Muchos usuarios optaron por llamar al hospital al no tener información sobre su cita, lo que ha disparado la presión sobre la centralita.

A esta situación se ha sumado la coincidencia de hasta siete bajas de telefonistas en un mismo periodo, prácticamente una cuarta parte de la plantilla. Cabe recordar que el servicio cuenta con 28 telefonistas y atiende una media de 7.000 llamadas diarias en circunstancias normales entre la centralita general y el centro de citaciones.

En todo caso, como la sustitución de estas bajas no es inmediata, la centralita ha funcionado estos días bajo mínimos. Las contrataciones se realizan a través de bolsa, recuerdan desde el Ib-Salut, y requieren unos días de tramitación, por lo que durante un tiempo el servicio ha tenido siete trabajadores menos en plena avalancha de llamadas. Esta semana ya han empezado las contrataciones de personal.