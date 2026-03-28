Más de 200 personas mayores de Mallorca podrán viajar a Ibiza y Formentera en mayo con el nuevo programa del Consell

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha una nueva edición del programa de viajes culturales dirigido a las personas mayores que, este año, tendrá como destino Ibiza y Formentera. La iniciativa continúa ampliando la oferta de actividades pensadas para fomentar el envejecimiento activo, la socialización y el descubrimiento de enclaves patrimoniales en compañía.

Tras las experiencias anteriores en Menorca y Perpiñán, el programa da un paso más y ofrece a las personas mayores de 60 años la oportunidad de descubrir Ibiza y Formentera desde una perspectiva cultural.

El viaje se llevará a cabo en cuatro turnos durante el mes de mayo de 2026 —del 5 al 8, del 12 al 15, del 19 al 22 y del 26 al 29—, con una duración de cuatro días y tres noches en régimen de pensión completa.

El programa incluye el transporte, el alojamiento, las actividades y el seguro, cuenta con una financiación del 75% por parte del Consell de Mallorca y tiene un precio de 198,38 € por persona. En total, el programa ofrece 216 plazas, distribuidas en 200 plazas en habitación doble (con acompañante) y 16 plazas individuales.

Las inscripciones se podrán realizar a partir del próximo lunes 30 de marzo hasta el miércoles 8 de abril a través de la Sede Electrónica. Después, se llevará a cabo el sorteo de plazas y los viajes comenzarán el 5 de mayo de 2026.

Visitas a Dalt Vila

Entre las actividades previstas se incluyen visitas a espacios naturales como el Parc Natural de Ses Salines o es Vedrà, así como recorridos culturales por Dalt Vila, el centro histórico de Ibiza declarado Patrimonio de la Humanidad. También incluye una excursión de un día completo a Formentera, con paradas en los principales enclaves y una experiencia gastronómica con productos locales.

El programa se completa con visitas al norte de Ibiza, con paradas en municipios como Sant Miquel, Santa Gertrudis o Santa Eulària, así como tiempo libre.

El conseller de Presidencia, Antoni Fuster, ha destacado que esta iniciativa “permite a las personas mayores salir de la rutina, compartir tiempo con otras personas y conocer nuevos lugares de una forma activa y participativa”.