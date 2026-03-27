Siete de cada diez 'escoletes' de Baleares son de gestión privada

La etapa educativa de 0 a 3 años en las islas ha pasado de ser un servicio asistencial a un "pilar fundamental del sistema educativo y del funcionamiento de la sociedad". Así lo señala el sindicato STEI, que sin embargo advierte en su informe Radiografía del ciclo 0-3 en las Islas Baleares, presentado este jueves, que la estructura actual del sector muestra una dependencia mayoritaria de la iniciativa privada. Según los datos analizados, un "73,6% de los centros de primer ciclo de Educación Infantil son de gestión privada", cifra que engloba -apuntan- tanto centros privados puros como plazas públicas gestionadas por empresas externas.

En cuanto a la tipología de los centros a nivel autonómico, el informe detalla la siguiente distribución: un 53,1% son de titularidad y gestión privada, un 19,8% son de titularidad municipal con gestión privada o externalizada, un 16,5% son de titularidad y gestión municipal directa, un 9,9% dependen directamente de la CAIB (gestión directa) y un 0,7% son de la CAIB con gestión privada.

El sindicato documenta una distribución desigual del servicio en el archipiélago. Menorca cuenta con una red consolidada con una "cobertura que llega aproximadamente al 83% de la población infantil" y, por el contrario, en Mallorca e Ibiza la oferta de plazas públicas es insuficiente, lo que genera "listas de espera en determinados municipios", como es el caso del Patronato de Palma.

El desglose por islas según los gráficos del informe refleja esta realidad: Mallorca cuenta con 145 centros privados, 83 municipales y 23 de la CAIB. En Ibiza existen 13 centros privados, 9 municipales y 6 de la CAIB. Menorca presenta un equilibrio mayor con 16 centros municipales, 3 de la CAIB y solo 2 privados. Finalmente, Formentera dispone de 2 centros municipales y 1 privado.

Gestión de la gratuidad

Sobre la implantación de la gratuidad parcial de cuatro horas, el STEI afirma que se ha ejecutado "sin la planificación necesaria". Detallan que, al no cubrir la jornada completa, las familias siguen asumiendo gastos por "horas extra, comedor o matinera", por lo que la inversión pública alivia la carga económica pero "no la elimina".

Esta medida -revelan- ha disparado la demanda de comedor, un servicio que, según el informe, "no tiene una normativa específica para el ciclo 0-3" que regule las necesidades de niños sin autonomía. Como consecuencia, las educadoras asumen una "sobrecarga de tareas" de limpieza y catering en espacios que "a menudo no han sido concebidos como comedores", restando tiempo a la atención pedagógica.

Reivindicaciones

Desde el sindicato aseguran que la fragmentación del modelo afecta directamente a las trabajadoras, un colectivo -matizan- feminizado al 99%. Además, apuntan que la coexistencia de distintos modelos de gestión deriva en "salarios muy desiguales por el mismo trabajo" y diferencias en las horas de coordinación. El sindicato denuncia "desigualdades estructurales de género" y una alta rotación de personal hacia etapas educativas con mejores condiciones.

Para solucionar este escenario de sistema "infrafinanciado, fragmentado y precarizado", el informe del STEI urge a la redacción de un "convenio autonómico propio" que unifique las condiciones de todas las profesionales. Asimismo, defiende que cualquier proceso de recuperación de la gestión pública debe "garantizar la continuidad del personal" que ha sostenido el servicio durante décadas.