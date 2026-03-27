Los rectores alertan en Palma que la universidad privada gana terreno mientras la pública se queda sin recursos

El crecimiento de las universidades privadas frente al estancamiento de las públicas está generando cada vez más debate dentro del sistema universitario de España. La presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, advierte que existe un “desequilibrio cada vez mayor” provocado, en parte, por la escasez de recursos. “Muchas veces se dice que están surgiendo nuevas universidades que ofrecen plazas que desde la pública no podemos ofrecer porque no tenemos recursos suficientes”, asegura, dando importancia a la necesidad de "apostar por la investigación".

Asimismo, Alcón recuerda que más del 80% de los ingresos de las universidades procede de financiación pública, por lo que considera imprescindible una mayor coordinación entre el Gobierno Central y las comunidades autónomas. Por este motivo, insiste en la necesidad de cumplir lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que fija como objetivo elevar la inversión en educación superior hasta, al menos, el 1% del PIB.

Carot pone el foco en la calidad universitaria

Por su parte, el rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot, también ha alertado sobre la evolución del sistema universitario público en las últimas décadas. Según señala, la financiación ha caído "más de un 20% en términos reales desde el año 2000".

Carot recuerda que el número de universidades privadas se acerca al de públicas en España, ya que “en estos momentos, ya hay 48 universidades privadas constituidas”. Aun así, el rector de la UIB defiende el papel de la universidad pública, pues opina que “es la que le ha permitido llegar donde está”.

En cualquier caso, Carot ha insistido más en preocuparse por la calidad del sistema que en si las universidades son públicas o privadas. “Lo que queremos es que sean universidades de verdad, con aseguramiento de la calidad y que hagan las funciones que debe hacer una institución de este tipo”, ha concluido el rector.

La UIB celebra la Asamblea General de la CRUE

Por otro lado, la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha acogido este viernes la Asamblea General de la CRUE en el edificio Arxiduc Lluís Salvador del campus universitario. El encuentro reune a rectores de universidades de toda España, representantes de otros organismos públicos y expertos en educación para debatir sobre los principales retos de la educación superior.

Durante la jornada, se abordan cuestiones, como "la financiación del sistema universitario, el estatuto del becario, el sexenio de transferencia y otros temas que preocupan a las universidades en estos momentos", según ha asegurado Eva Alcón. Antes del inicio de la reunión, los participantes han compartido un desayuno institucional dentro del recinto. El inicio del acto se retrasó unos minutos debido a un accidente en la Vía de Cintura que demoró la llegada del autobús que transportaba a gran parte de los invitados.

El objetivo del evento es coordinar posiciones entre las universidades españolas y trasladar propuestas tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas para reforzar el papel de las universidades como motor de conocimiento y desarrollo social y económico.

Alcón ha manifestado su agradecimiento por la acogida de la CRUE en la isla, mientras que el rector de la UIB, Jaume Carot, ha asegurado que "desde 2011, la Asamblea General no se reunía en Baleares".