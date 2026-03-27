El tiempo en Mallorca este fin de semana: alertas por mala mar y previsión hasta el domingo

Mallorca afronta un fin de semana de los de mirar dos veces la previsión antes de hacer planes junto al mar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos marítimos para el noroeste, nordeste y este de Mallorca, dentro de un episodio de viento y oleaje que también afecta a Menorca.

La alerta es naranja para el norte de Mallorca y Menorca este viernes, mientras que la zona de Tramuntana y Levante de la isla tienen aviso amarillo. El aviso oficial habla de fuerza 7 a 8 y/o olas de 3 a 5 metros en esas aguas costeras.

Para el sábado se mantiene el aviso amarillo en el norte de Mallorca y en Menorca.

La clave del fin de semana estará, por tanto, en diferenciar entre el tiempo en tierra y el estado de la mar. Porque aunque no aparezcan grandes avisos terrestres generalizados para la isla, sí hay una situación delicada en parte del litoral, especialmente en las zonas más expuestas del norte y del este. Además, la Aemet prevé posibilidad de nieve en los picos más altos de Mallorca.

Viernes: ambiente tranquilo en tierra, pero con el mar ya bajo vigilancia

El arranque del fin de semana llega en Mallorca con una situación relativamente estable en tierra, mientras la vigilancia se concentra ya en la costa. La Aemet prevé intervalos nubosos con alguna precipitación débil y ocasional hasta la tarde.

La cota de nieve se situará en los 1.100 metros.

Las temperaturas, con pocos cambios o en ascenso.

Además de los avisos por oleaje en el mar, en Menorca y nordeste de Mallorca, el viento del norte soplará de moderado a fuerte con rachas de que pueden superar los 80 km/h. En el resto del archipiélago, viento flojo de dirección variable, aumentando por la noche a moderado del este y nordeste.

Sábado: precipitaciones débiles y ocasionales

Todo apunta a que el sábado 28 de marzo será la jornada más delicada del fin de semana en Mallorca, sobre todo junto al mar.

La Aemet prevé para Baleares intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil, ocasional y aislada. Temperaturas con pocos cambios.

La cota de nieve estará a 1.100 metros y subiendo.

En Mallorca y Pitiusas, se prevé viento del este y noreste flojo con intervalos de moderado, tendiendo en todo el archipiélago a partir del mediodía a componente oeste flojo con intervalos de moderado. En Menorca, viento fuerte del norte moderado con rachas de 70 km/h.

Domingo: granizo y baja la cota de nieve

La previsión oficial de Aemet señala cielo nuboso a cubierto con lluvias y chubascos que podrían ir acompañados de tormenta y granizo pequeño.

La cota de nieve bajará a 900 metros.

Las temperaturas diurnas, en ligero descenso, y las nocturnas, con pocos cambios, con heladas en la sierra. El viento será de componente norte moderado, con intervalos de fuerte.