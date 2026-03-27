La oposición denuncia "el desmantelamiento del Govern" en políticas de cooperación

La oposición denuncia "el desmantelamiento" del Govern respecto a las políticas de cooperación, "con el recorte de más de un 40% de las partidas públicas destinadas a proyectos impulsados por las entidades". Así lo han señalado tanto PSIB-PSOE como Més per Mallorca, después del Consejo de Cooperación celebrado ayer.

Para el diputado y secretario de Nuevos derechos, cooperación y migraciones del PSIB-PSOE, Omar Lamín, la actitud del Govern demuestra "desprecio y una humillación hacia entidades que llevan décadas trabajando, desde el consenso, en acciones de cooperación de gran importancia internacional”.

Según detallan los socialistas, durante la reunión el director general de Cooperación planteó a las entidades que fueran ellas quienes decidieran qué proyectos deben sufrir recortes. "Este punto provocó tal indignación que el sindicato STEI, integrante del Consejo de Cooperación desde hace más de 20 años, abandonara este organismo ante el giro radical en la actitud del Govern", recalcan.

"El Govern ha convertido en una tómbola los recortes en cooperación, porque prácticamente obliga a las entidades a decidir entre ellas quién dejará de operar o qué proyecto debe desaparecer", afirma Lamín.

Més per Mallorca

Por parte de Més per Mallorca, también denuncian que el Ejecutivo balear "ha iniciado el desmantelamiento de las políticas de cooperación con un recorte, para este año, de dos millones de euros que se destinan a inmigración, un área en la que el Govern no tiene competencias". Un hecho que, según defienden los ecosoberanistas, se constató ayer en el Consejo de Cooperación al que no acudió la consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, "debido al jet lag provocado por su regreso de un viaje de 10 días al Caribe acompañando a la presidenta Marga Prohens, según se explicó a los asistentes"

"Seis meses después de su llegada a la Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón ha conseguido dar salida a su fijación: crear un Servicio de Inmigración y dotarlo con un presupuesto ex novo de 2 millones de euros”, subraya la diputada ecosoberanista Marta Carrió.

Mientras tanto, el recorte en el presupuesto de cooperación "se ha anunciado por sorpresa y pone en riesgo extremo la viabilidad del tejido asociativo de la cooperación y del tercer sector de las Illes Balears". Y es que en diciembre del año pasado, "mientras el Govern redactaba la orden de prórroga de los presupuestos, Pavón y la consellera prometían a las ONGD un aumento histórico del presupuesto en cooperación. Un anuncio de 9 millones de euros, cargado de cinismo porque ya sabían entonces que era una cifra falsa", expresa Carrió.

Ante esta situación, las entidades han exigido respuestas a la consellera ausente de la reunión, quien había sido directora general de cooperación y "conoce perfectamente el impacto del recorte en la vida de miles de personas en los países del Sur", afirma la diputada. "Estarellas se había comprometido a dar explicaciones y ha incumplido su palabra en una falta de respeto enorme y un abandono institucional vergonzoso", censura Carrió.

"Incapaz de asumir el mando político, Pavón no ha tenido otra idea", relata Carrió, que "pedir a las entidades que resuelvan el reajuste del presupuesto tras el recorte", provocando la renuncia al Consejo de Cooperación de una entidad histórica en las Illes Balears, Ensenyants Solidaris - STEI.

STEI anuncia su dimisión

Por su parte, el STEI ha anunciado su dimisión irrevocable del Consejo de Cooperación de las Illes Balears como respuesta "a los recortes presupuestarios y a los cambios en la política de solidaridad y cooperación internacional autonómica".

El sindicato ha condicionado un eventual regreso a la recuperación del presupuesto de cooperación correspondiente al año 2025, denunciando que la situación actual supone "una regresión estructural" que sitúa la cooperación balear en niveles de hace más de veinte años.

También ha recordado que ha participado activamente en este órgano desde su creación en el año 2000, con el desarrollo de políticas públicas de cooperación junto con administraciones y entidades sociales. Durante este tiempo, el sindicato ha defendido el cumplimiento del compromiso del 0,7% de los presupuestos autonómicos destinado a cooperación, un objetivo que, según señalan, “nunca se ha alcanzado”.

Un "punto de ruptura" en la cooperación balear

La propuesta presentada recientemente en el Consejo supone un "punto de ruptura, con una reducción drástica de recursos y la eliminación de programas clave como las convocatorias de cooperantes, el fortalecimiento de entidades y las acciones de postemergencia".

Para el STEI, estas medidas no responden a ajustes técnicos, sino a una “orientación política” que vacía de contenido las políticas de cooperación y debilita el compromiso institucional con la solidaridad internacional, los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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El sindicato denuncia, además, que las decisiones adoptadas suponen un cuestionamiento de fondo del papel de la cooperación pública en las Illes Balears.