El Govern, preocupado por el impacto de la guerra de Irán: "Si sigue el conflicto, abril será peor y mayo peor todavía"
"Se ha producido una brutal subida de precios en un periodo muy corto. Si esta subida se mantiene e impacta sobre la inflación el impacto sobre las familias de Baleares será significativo", ha afirmado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa
EP
El Govern balear ha trasladado este viernes su preocupación por el impacto que en la economía de Baleares pueda tener el conflicto en Oriente Medio, que ya se está dejando sentir en forma de subidas de precios.
"Se ha producido una brutal subida de precios en un periodo muy corto. Si esta subida se mantiene e impacta sobre la inflación el impacto sobre las familias de Baleares será significativo. En marzo ya se ha visto el impacto y no hay duda de que si sigue, abril será peor, y mayo peor todavía", ha afirmado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.
Costa ha añadido igualmente su preocupación por la posibilidad de que los efectos económicos del conflicto bélico acaben desembocando en una subida de los tipos de interés. "Nos preocupa mucho", ha añadido.
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