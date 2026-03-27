El Govern movilizará más de 160 millones de euros para paliar los efectos de la Guerra de Irán en Baleares. Así lo ha anunciado esta tarde la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, tras reunirse con agentes sociales, sectores económicos, consells insulares y ayuntamientos.

El paquete de medidas es fruto de un proceso de análisis y escucha con los sectores afectados, así como de la coordinación institucional y el diálogo con los grupos parlamentarios. En este sentido, la presidenta ha destacado que las Illes Balears son de las primeras comunidades en activar medidas propias ante este contexto internacional.

Cinco grandes ámbitos de actuación

El paquete se articula en cinco grandes bloques que combinan apoyo financiero, ayudas directas y medidas estructurales.

En primer lugar, el Govern activa un importante mecanismo de apoyo a la liquidez de las empresas y autónomos con una movilización de 75 millones de euros en líneas de crédito a través de ISBA. Estas líneas incluyen una aportación pública destinada a financiar el 100% del coste de los avales y el 90% de los intereses, con el objetivo de facilitar al máximo el acceso al crédito en un contexto de incertidumbre e incremento de costes.

Ayudas directas

En segundo lugar, el paquete incluye 36,75 millones de euros en ayudas directas dirigidas a los sectores económicos más afectados. De esta cantidad, 13,5 millones de euros se destinan al sector primario, con medidas para compensar los sobrecostes en gasóleo agrario y pesquero, alimentación del ganado, fertilizantes y otros insumos, así como para fomentar inversiones y el consumo de producto local.

Otros 9,75 millones de euros se dirigen al sector del transporte, con ayudas específicas para el transporte de mercancías, el transporte discrecional y el sector del taxi, así como una línea para el desguace de vehículos, una demanda del sector.

Finalmente, 13,5 millones de euros se destinan a los sectores industrial, de la construcción y el comercio, con ayudas para compensar los sobrecostes del transporte y de las materias primas, apoyo a empresas exportadoras y una nueva convocatoria extraordinaria de bonos comerciales y de alimentación.

En tercer lugar, el Govern incorpora un conjunto de medidas orientadas a agilizar la tramitación de las ayudas, mediante modificaciones normativas que permitan reducir la carga administrativa y programas temporales para reforzar los equipos de gestión con más personal público, con el objetivo de acortar los plazos de resolución.

Medidas fiscales

El cuarto bloque hace referencia a las medidas fiscales, con un impacto estimado de 4 millones de euros. Por un lado, se recupera la deducción autonómica en el IRPF para compensar el incremento del coste de las hipotecas a tipo variable, con el fin de aliviar la carga financiera de las familias afectadas por la subida de los tipos de interés.

Por otro lado, se establece una bonificación del 50% de las tasas portuarias para empresas de servicios, así como una bonificación del 100% para los pescadores profesionales, inicialmente hasta el 30 de junio, con posibilidad de ampliación hasta el 30 de septiembre.

Finalmente, el quinto bloque contempla una dotación de 45 millones de euros para la revisión de precios en contratos de obra pública y servicios, con el objetivo de adaptarlos a la actual escalada de precios y garantizar la viabilidad de las adjudicaciones.

Todas estas medidas tendrán en cuenta la realidad de la doble insularidad de Menorca y Eivissa, y la triple insularidad de Formentera.

La presidenta Prohens ha remarcado que este es un primer paquete de medidas, con importes ampliables en función de la evolución del conflicto. En paralelo, ya se está trabajando en nuevas actuaciones de carácter social dirigidas a los colectivos más vulnerables. Además, los consells insulares han anunciado que impulsarán medidas complementarias dentro de su ámbito competencial.

Reclamación de compensaciones al Estado

La presidenta ha avanzado que el Govern reclamará al Gobierno de España compensaciones económicas adicionales para Baleares, o la financiación de parte del paquete de medidas, con el objetivo de tener en cuenta la realidad insular.

"Creemos que es una reclamación que suscita consenso, ya que todos los sectores económicos de las islas coinciden en que las medidas estatales son insuficientes para nuestra comunidad autónoma, obviando la realidad insular”, ha afirmado la presidenta.

Decreto ley

El paquete se aprobará mediante decreto ley en un Consell de Govern extraordinario el próximo miércoles, con la voluntad de incorporar hasta entonces aportaciones de los actores implicados.

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"Es imprescindible tener la capacidad de responder de manera coordinada y efectiva, desde el diálogo y el consenso, y poniendo los recursos necesarios para evitar que esta guerra, que deseamos que termine cuanto antes, deje de afectar a las empresas y familias de Baleares. Y así lo hemos hecho desde el Govern", ha concluido la presidenta.