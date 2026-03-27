El Govern cree que a Baleares "le puede ir mejor" con Cuerpo y España que con Montero: "Son más conciliadores y calmados"

De economista a economista, el portavoz del Govern, Antoni Costa, ha reconocido en el nuevo vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, un perfil "más técnico y tecnocrático" con el que a Baleares "le puede ir mejor" que con su antecesora en el cargo, la ahora candidata socialista a las elecciones andaluzas Maria Jesús Montero. Costa, preguntado este viernes tras el Consell de Govern sobre los recientes cambios en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha definido a Cuerpo como un estadista "más conciliador y calmado" que podría convertirse "en una ventaja para las islas".

El portavoz del Govern ha ofrecido "una valoración subjetiva" de los nuevos perfiles que desde este viernes formarán parte del equipo de gobierno de Sánchez. Además de Cuerpo, Arcadi España también ocupará un asiento en el Consejo de Ministros tras asumir la cartera de Hacienda ante la incursión de Montero en Andalucía. De este último, Costa también ha destacado su espíritu "conciliador" y "calmado", señalando al mismo tiempo que con él "a Baleares le puede ir mejor que con Montero".

El Govern considera así que "la agenda" balear tiene más posibilidades de cumplirse "con España que con Montero" y, según las palabras de Costa, desea que las nuevas incorporaciones, en especial el nuevo ministro de Hacienda, "tome más decisiones favorables para las islas" que su antecesora. Con todo, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha querido desear "suerte y aciertos" a ambos de cara a esta nueva etapa.