Cort y el Govern amplían hasta final de mayo la tramitación de la tarjeta única de transporte

El Ayuntamiento de Palma y el Govern balear han acordado ampliar en dos meses el periodo para poder sustituir la tarjeta ciudadana por la nueva tarjeta única, que permite la utilización de todo el transporte público de las islas. Esta tramitación se amplía hasta el próximo 31 de mayo, contradiciendo la afirmación realizada desde Cort, que señalaba que no sería necesario prolongar el periodo para obtener la nueva tarjeta de transporte.

Este documento se puede obtener acudiendo a las diferentes oficinas abiertas para la tramitación, a través de una cita previa. La oficina principal se encuentra en la estación intermodal de Palma, pero hay puntos de tramitación repartidos por diferentes localidades de las cuatro islas. Esta ampliación del plazo ha sido anunciado esta mañana por el concejal Antonio Deudero y por el conseller José Manuel Mateo, que han recordado que esta nueva tarjetaja se podrán utilizar en el tren, en el metro, en los autocares de la línea TIB y en los autobuses de la empresa municipal de Palma. Hasta la fecha se han emitido alrededor de unas 118 mil tarjetas únicas. De ellas, más de 89.000 corresponden a primeras emisiones.

Con esta decisión de la administración local y autonómica, hasta finales del mes de mayo los usuarios podrán seguir utilizando la tarjeta de ciudadana para viajar en los autobuses de la EMT de Palma. El plazo inicial previsto para que únicamente se aceptara la tarjeta única concluía a finales de este mes de marzo, pero el plazo se ha ampliado dos meses más.

La tramitación para obtener este nuevo documento de transporte arrancó el pasado mes de octubre. Se instalaron diferentes puntos para obtenerla y se reforzó la plantilla administrativa para su emisión. Los usuarios que ya disponían de la tarjeta intermodal no es necesario que reclamen este nuevo documento, ya que solo deben obtenerlos los que viajaban en autobús en Palma a través de la tarjeta ciudadana, que dentro de dos meses dejará de ser operativa, salvo para determinados trámites municipales y para obtener un certificado de residencia para poder volar.

El concejal Deudero ha explicado que el servicio de tramitación de este nuevo documento único de transporte está funcionando muy bien, como demuestra que en los últimos meses ya se han entregado 118 mil nuevas tarjetas únicas de transporte. Cada semana se tramitan alrededor de unas 7.000 nuevas tarjetas. El responsable del área de transporte también confirmó que el monedero de la tarjeta ciudadana se mantendrá, tal como está en estos momentos y la migración al nuevo documento de transporte también se retrasará hasta finales del mes de mayo. “Estamos ante un procedimiento extraordinario y es necesario ofrecer un margen adicional para aquellos ciudadanos que aún no han realizado este cambio”, explicó el Deudero. También destacó el esfuerzo que se ha realizado para reforzar los puntos de atención a los ciudadanos y señaló la reacción positiva que han tenido los ciudadanos para realizar este trámite. El concejal recordó que este año el transporte público sigue siendo gratuito para los usuarios.

El mismo mensaje ha lanzado el conseller de Movilidad, José Luis Mateo, que ha aprovechado el anuncio de esta ampliación para recordar a los usuarios los beneficios que tendrá esta tarjeta, porque podrá utilizarse en todos los medios de transporte público de Baleares. “Lo que pretendemos es favorecer y facilitar la vida a los ciudadanos de nuestras islas, porque ahora solo será necesaria una única tarjeta para poder viajar”, incidió el conseller. También recordó Mateos las mejoras que se han realizado en los autobuses de la EMT, donde se permite abonar el billete a través de una tarjeta de crédito. Este sistema permite beneficiarse de un 40 % de descuento para el primer pasajero y hasta un 60 % para acompañantes en grupos de hasta cinco personas, según recordaron fuentes del Govern.

Ambos representantes políticos insistieron en los proceso de modernización del transporte público que se está llevando a cabo, a través del refuerzo de la coordinación institucional, con el objetivo de ofrecer un servicio más cómodo y eficiente para los ciudadanos.

La obtención de esta tarjeta única es gratuita y se obtiene, bien presencialmente en los puntos habilitados, o a través de una solicitud telemática. En estos momentos, además de las oficinas de la EMT de Palma, se disponen de oficinas de tramitación en Palma Activa, en la estación Intermodal y en las oficinas de la red TÏB en Alcúdia, Inca, Manacor, Calvià, Llucmajor y Marratxí. Los únicos ciudadanos que no precisan de cita previa son los que tienen más de 65 años de edad. Una vez superado el periodo de final del mes de mayo también se tramitarán nuevas tarjetas, pero con la diferencia de que los usuarios que solo dispongan de la tarjeta ciudadana no podrán beneficiarse de los descuentos del transporte público, en los autobuses municipales de Palma, ni en el resto de medio de transporte de las islas.

El conseller recordó que el transporte público representa un coste aproximado de unos 150 millones de euros y que la mitad de este presupuesto se financia con fondos de la comunidad autónoma.

También ha mostrado Mateos su preocupación por el coste del combustible, como consecuencia de la inestabilidad política mundial y teme que este aumento repercuta enel transporte público. Sin embargo, Mateos reconoció que de momento no se dispone de datos oficiales del incremento en el presupuesto para la administración que está representando este aumento del precio de los combustibles. La administración tiene un contrato anual con una empresa suministradora, que fija los precios a principio de año. No se descarta que esta empresa exija un nuevo cálculo del contrato, ante la subida del precio del combustible.