El Consell empezará en junio las obras para instalar cámaras de vigilancia que medirán cuántos coches de alquiler circulan por Mallorca

El departamento de Movilidad del Consell de Mallorca da un paso más en su largo recorrido hacia la limitación de entrada de vehículos en Mallorca. La institución insular ha anunciado este viernes que ya ha solicitado a la Autoritat Portuaria de Balears (APB) los permisos necesarios para poder instalar cinco cámaras de control y vigilancia en los puertos de Palma y Alcúdia con el objetivo de obtener cifras exactas del número de coches que entran y salen de la isla tanto a escala mensual como anual, de los cuales se podrá detectar cuáles son de alquiler y cuáles portan matrícula extranjera. Además, también se ha adjudicado la licitación del proyecto para instalar un total de 210 cámaras (incluyendo las cinco ya mencionadas) en diversos puntos de la red viaria de la isla. La empresa IMESAPI se embolsará 700.000 euros por los trabajos de instalación, que prevé empezar entre abril y mayo y finalizar, como máximo, en octubre, tiempos que reducen las posibilidades de que la limitación entre en vigor este verano.

El departamento de Fernando Rubio, de este modo, responde con hechos a una de las exigencias que la Asociación Balear de Alquiler de Vehículos con o sin Conductor (Baleval) puso sobre la mesa tras reunirse con el Consell, una petición que reclamaba evitar "el error" del Consell de Ibiza, que empezó a limitar los vehículos que entraban en la isla el verano pasado sin haber desplegado un sistema de cámaras previamente que permitiera un "control estricto" sobre los vehículos que circulan por la isla.

Según ha detallado el Consell, el miércoles pasado, el director insular de Movilidad y Actividades, Rafel Oliver, y técnicos del Consell de Mallorca se reunieron con la empresa adjudicataria en la que acordaron contactar con los municipios de la Serra de Tramuntana para determinar los puntos exactos donde se tendrían que colocar los aparatos y confirmar los lugares conflictivos que ya se habían identificado anteriormente. Las obras se desarrollarán en varias fases: en junio se empezarán a instalar las 64 cámaras y los 20 sonómetros que controlarán la Serra y, cuando obtengan los permisos, se procederá con la colocación de las cámaras en los puertos.

El Consell dará acceso a la información de las cámaras a la Dirección General de Tráfico (DGT), organismo que tiene la competencia sancionadora y reguladora en la materia. De hecho, los aparatos que se instalarán han sido homologados por la misma DGT.

Cabe recordar que, en un primer momento, este proyecto se presentó como instalación de una treintena de cámaras en la zona de la Serra de Tramuntana, pero finalmente se amplió por petición del Govern, la Guardia Civil, varios ayuntamientos y otras instituciones.

Detalles del proyecto

El proyecto del Consell contempla la instalación de 105 dispositivos de velocidad y contadores de vehículos, 105 de vigilancia y 20 sonómetros por toda la red viaria de Mallorca. La Serra contará con 32 zonas de control, cada una con cámaras para vigilar la infraestructura, hacer recuento de vehículos, así como lectores de velocidad y de ruido.

De este modo, se duplicarán los puntos de control en las vías de la isla, ya que se añadirán 52 nuevos a los 53 que ya existen. Se renovarán todas las cámaras antiguas que hasta ahora sólo ofrecían la posibilidad de contar coches y, a partir de ahora, en cada punto habrá un dispositivo de vigilancia y otro de velocidad y de recuento de vehículos que permitirán medir el tráfico de la red vial de manera más precisa, ya que la nueva tecnología será capaz de distinguir los tipos de vehículos, matrículas e, incluso, detecta bicicletas.