Condenado a nueve meses de cárcel el presunto asesino a puñaladas de su pareja ante su hija en Palma por escribir a su suegra tras el crimen

El presunto asesino a puñaladas de su pareja Rosario Díaz 'Chari', de 32 años, ante su hija de apenas dos años en Palma se sentó este jueves en el banquillo de los acusados de Vía Alemania. George Virgiliu Teianu, rumano de 41 años, aceptó una condena de nueve meses de cárcel por quebrantamiento de mandamiento judicial, al enviar dos cartas, una a su suegra y otra dirigida a sus hijas, para que se las entregara cuando estas cumplieran 18 años. Un auto del juzgado había prohibido todas las comunicaciones con su familia política y las menores así como el acercamiento a menos de 500 metros. Al recibir las misivas, la progenitora de Chari lo denunció ante la justicia. Mientras, el fiscal solicita 27 años de prisión para Teianu por los presuntos delitos de asesinato con la agravante de parentesco y de género, quebrantamiento de medida cautelar y lesiones en el juicio que tendrá lugar en la Audiencia de alma. También reclama la pérdida de la patria potestad de sus hijas y una orden de alejamiento sobre ellas por un periodo de treinta años.

Agentes de la Policía Nacional conducen, ayer, a George Teianu a prisión tras ser ser condenado por quebrantamiento de medida cautelar. / Lorenzo Marina

En la vista que se celebró este jueves en un Juzgado de lo penal, la representante del ministerio público pedía inicialmente para Georges Teianu una pena de un año de prisión por un presunto delito de quebrantamiento de medida cautelar, al vulnerar la prohibición de comunicarse con sus hijas y con su suegra. Teianu alcanzó un acuerdo de conformidad por el que se le rebajó en tres meses dicha pena y pactaron una condena de nueve meses de cárcel. Al término de la vista, la hermana de la pareja asesinada presuntamente por el procesado se abalanzó sobre él y le echó en cara el atroz crimen. "¡Tu hija esta muerte en vida. Nos has arruinado la vida!", le espetó. El sujeto no acertó a articular palabra mientras agentes de la Policía Nacional le sacaban esposado de la sala.

George Virgiliu Teianu había iniciado una relación con Chari Díaz, de 32 años, durante diez años. Fruto de esta tuvieron dos hijas: una de 11 años y otra de tres años. No obstante dicha relación estaba permanentemente jalonada por continuas amenazas y por malos tratos. Teianu contaba con múltiples antecedentes por delitos de hurto, robo y pertenencia a organización criminal. Por su presunta participación en la brutal paliza a un portero en el Arenal en el que le rompieron huesos de la cara y varios dientes. El fiscal le pedía ocho años de prisión, pero salió de la cárcel tras el pago de una fianza de 15.000 euros.

Sobre las 14.50 horas del 10 de diciembre de 2024, George Teianu recogió a Chari Díaz. Él conducía un Peugeot 107 y en el asiento de detrás iba la hija pequeña de ambos, que aún no había cumplido los dos años. Teianu tenía una orden de alejamiento en vigor de su pareja. Al considerarse el riesgo alto, le habían colocado una pulsera antimaltrato. Sin embargo, ella no la llevaba puesta por las reiteradas amenazas de él. Por este motivo, la alarma al acercarse él no saltó.

George Teianu fue asestando puñaladas a la víctima mientras conducía con la pequeña detrás. En un momento dado, el coche se estrelló contra otro vehículo a la altura del número 33 del Camí de Can Pastilla. El presunto asesino emprendió la huida a la carrera y dejó a su pareja agonizante y a su pequeña hija en el asiento trasero. La fuga de Teianu duró poco tiempo y no tardó en ser detenido por agentes de la Policía Local de Palma. Finalmente, este reconoció a agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ser el autor del crimen machista. Las asistencias sanitarias no pudieron hacer nada por la vida de la víctima del crimen machista y atendieron a la pequeña, que había resultado herida.