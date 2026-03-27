El DAO de la Policía Nacional se despide de Balears con una comida multitudinaria
Los compañeros de viaje de José Luis Santafé
Cerca de trescientas personas, entre las que estaban los máximos responsables de las instituciones balears, algunos políticos, numerosos policías y representantes de otros cuerpos de seguridad, y muchos amigos, han despedido con una comida a José Luis Santafé, el exjefe superior de Policía de las islas nombrado recientemente Director Adjunto Operativo (DAO)
«Uno llega a un sitio por lo que le aportan las personas que le acompañan, y todos vosotros me habéis acompañado en mi viaje. Todos me habéis llevado al sitio en el que estoy». Ha sido el principio de una larga lista de agradecimientos del comisario José Luis Santafé, que era jefe superior de Policía de Balears hasta que recientemente ha sido nombrado Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, es decir, el máximo responsable ejecutivo. Lo máximo a lo que puede aspirar un policía. Cerca de trescientas personas lo han arropado hoy en su despedida de Balears. Entre ellos, algunos políticos, numerosos policías y muchos amigos, que le desearon suerte en su nuevo destino.
El acto se ha celebrado al mediodía en uno de los salones del hotel Nixe, en Cala Major. Entre los políticos, la presidenta del Congreso, Francina Armengol; la presidenta de Balears, Marga Prohens; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez; y el alcalde de Inca, Virgilio Moreno. Junto a ellos el comandante general de Baleares, Ricardo Esteban; el coronel jefe de la Guardia Civil, Alejandro Hernández; representantes de la judicatura y la fiscalía, de la seguridad privada y del cuerpo consular. Muchos policías, con prácticamente todos las unidades representadas: Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, Playa de Palma, Manacor, Eivissa, Maó y Ciutadella. Y amigos, entre los que estaba Agustín el Casta, que no se quiso perder la oportunidad de despedirse de Santafé.
El DAO de la Policía confesó sentirse «abrumado» por la respuesta a la convocatoria, «aunque no me han cesado, me han ascendido, con lo que siempre se gana un poco», bromeó. Y entonces trató de agradecer a todas las personas que le han apoyado en su carrera, una lista que resultó tan larga que al final tenía dudas. «Si me he dejado a alguien, por favor que me perdone».
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