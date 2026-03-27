¿Cuándo comienzan y terminan las vacaciones escolares de Semana Santa en Mallorca?

Semana Santa está a la vuelta de la esquina y, con esta festividad, llegan las vacaciones tan esperadas para muchos niños, jóvenes, estudiantes o profesores que podrán disfrutar de diez días de fiesta.

¿De qué día a qué día son las vacaciones de Semana Santa en Baleares?

Las vacaciones escolares de Semana Santa tienen fechas diferentes cada año porque no dependen del calendario sino de las fases lunares. Según estableció la Iglesia Católica, el Domingo de Resurrección se celebra siempre el primer domingo después de la primera luna llena del primer equinoccio de primavera (que habitualmente cae alrededor de día 21 de marzo).

Siguiendo el cálculo, este año el Domingo de pascua cae el 5 de abril, por lo que el Jueves y Viernes Santo corresponde a los días 2 y 3 de abril. A partir de ahí, el calendario escolar aprobado por la Consellería de Educación añade de vacaciones la semana posterior a los festivos religiosos. En resumen, este año los centros educativos de Baleares tiene fiesta del día 2 al 12 de abril.

Todas las procesiones de Semana Santa 2026 en Palma

Palma celebrará la Semana Santa 2026 con procesiones desde el 27 de marzo hasta el 3 de abril, organizadas por la Asociación de Confradías, con recorridos por distintas calles de la ciudad.

La primera de ellas tendrá lugar el 27 de marzo a las 19 horas, desde la Iglesia de Sant Felip Neri, la cual es conocida como la Processó dels Estendards. No obstante, uno de los primeros eventos principales será dos días después, en Domingo de Ramos, día donde se celebra la Entrada de Jesús a Jerusalén.

Durante la jornada del Lunes Santo (30 de marzo), habrá 4 procesiones: la de Nostra Senyora de la Esperança, la del Sant Crist de l'Agonia, la del Bon Perdó y la del Sant Crist dels Boters; todas ellas entre las 20 y las 21 de la tarde, aunque en diferentes puntos de salida. Por otra parte, el martes y el miércoles también estarán repletos de actos, que se celebrarán a útima hora del día, desde diferentes parroquias del centro de Palma.

No será hasta el Jueves Santo (2 de abril), donde tendrá lugar la procesión más popular para los palmesanos, la del Crist de la Sang, que tendrá como punto de partida la parroquia de l'Anunciació a las 19 horas y terminará en la Catedral de Mallorca. Una vez concluido este recorrido, se producirá otra ruta en sentido contrario para regresar el Crist de la Sang a su iglesia.

Finalmente, el programa terminará con la procesión del Sant Enterrament, que se celebrará el Viernes Santo (3 de abril) a las 19 horas desde la Basílica de Sant Francesc.

La procesión de los Estandartes en una imagen de archivo /

Aperturas comerciales de Semana Santa

La Semana Santa es uno de esos momentos en los que media isla mira los horarios comerciales antes de salir de casa. Ya sea para hacer compras de última hora, para aprovechar una escapada a Palma o para ver si abren las grandes superficies, la duda siempre se repite: qué festivos abren las tiendas en Mallorca.

Y en 2026 la respuesta está bastante clara. El único festivo de la Semana Santa con apertura comercial autorizada de forma general en Mallorca será el Jueves Santo, 2 de abril.

En Mallorca, el calendario de Semana Santa de 2026 deja este escenario:

Jueves Santo, 2 de abril : sí podrán abrir las tiendas

: sí podrán abrir las tiendas Viernes Santo, 3 de abril : no hay apertura comercial general

: no hay apertura comercial general Sábado Santo, 4 de abril : apertura normal al ser día laborable

: apertura normal al ser día laborable Domingo de Pascua, 5 de abril : no hay apertura comercial general

: no hay apertura comercial general Lunes de Pascua, 6 de abril: no hay apertura comercial general

Calendario escolar 2026-2027

El pasado miércoles 25 de marzo la Conselleria de Educación anunció el calendario escolar del próximo curso 2026-27. Este dará inicio el 10 de septiembre de 2026 y finalizará el 18 de junio de 2027.

Además, el calendario fija los períodos vacacionales del curso. Las vacaciones de Navidad se celebrarán del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos incluidos. Posteriormente, las vacaciones de Pascua serán del 25 de marzo al 4 de abril de 2027. Asimismo, se ha fijado la fiesta escolar unificada que será el 26 de febrero de 2027.