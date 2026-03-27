La aerolínea portuguesa TAP ofrecerá vuelos semanales entre Lisboa y Plama durante el próximo verano
Mallorca sigue sumando nuevas rutas aéreas con algunas de las principales ciudades europeas. La aerolínea TAP Air Portugal ha anunciado que ofrecerá una veintena de vuelos semanales entre Lisboa y Baleares de cara a la temporada de verano 2026.
En concreto, la aerolínea ha anunciado siete conexiones semanales entre el aeropuerto de Palma y la principal ciudad portuguesa.
El resto de Baleares
TAP también ha anunciado cinco vuelos semanales con el aeropuerto de Menorca y otros siete con Ibiza.
En el conjunto de España, durante la temporada veraniega la aerolínea operará 179 vuelos semanales directos entre doce ciudades españolas y la capital lusa. Así, Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia y Bilbao mantiene sus conexiones anuales con la capital portuguesa.
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