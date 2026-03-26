La UIB da luz verde a crear una Facultad de Farmacia

El Consejo de Gobierno de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha aprobado la propuesta para crear la Facultad de Farmacia, independiente de la Facultad de Ciencias

Se trata de un "paso determinante" para reforzar y consolidar los estudios de Farmacia, implantados por primera vez en la Universidad el curso 2024-25.

En un comunicado, el centro universitario ha indicado que, con la aprobación de la propuesta, el Consejo de Gobierno de la UIB solicita en el Govern la creación de esta nueva facultad, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

El grado de Farmacia se inició con 35 plazas de nuevo ingreso y un plan de estudios de 300 créditos ECTS, después de una fase inicial de implantación desarrollada con "éxito" en la Facultad de Ciencias.

"Ahora, la implantación progresiva del plan de estudios hace necesario que estos dispongan de una estructura académica propia que acompañe de manera eficiente el crecimiento y la consolidación de la titulación", han recalcado.

La UIB ha destacado que Farmacia es una titulación sanitaria regulada que combina contenidos científicos, clínicos y asistenciales, y que incluye prácticas en farmacias comunitarias y hospitalarias, industria, salud pública y laboratorios.

Además, la mayoría de universidades españolas disponen de una facultad propia de Farmacia, un modelo que la UIB adopta para garantizar una estructura académica alineada con los requisitos profesionales y con el sistema sanitario.

Igualmente, han resaltado que la demanda de los estudios "confirma esta necesidad", puesto que en el primer año el grado recibió 447 solicitudes para 35 plazas, lo que supone una ratio de 13 aspirantes por plaza. Antes de implantarse, entre el 2016 y el 2023, más de 200 estudiantes de Baleares habían solicitado traslado a otras universidades para estudiar Farmacia.

La UIB ha incidido en que la nueva facultad permitirá reforzar la coordinación docente, impulsar las prácticas clínicas, facilitar las acreditaciones específicas y fortalecer la relación con el sector farmacéutico y sanitario.

Por estos motivos, han previsto que la transición se hará "de manera progresiva y coordinada" con la Facultad de Ciencias, para garantizar "la continuidad y calidad del proyecto docente".