La UIB celebra la segunda jornada de Puertas Abiertas para más de 4.500 estudiantes

La UIB se prepara para una nueva jornada de Puertas Abiertas para el próximo viernes, 27 de marzo, donde acogerá a más de 4.500 futuros universitarios. Este acto tendrá lugar en el campus universitario de Palma y se celebrará de 9:30 a 13 horas.

Durante estas jornadas, la universidad acogerá a unos 4.500 estudiantes, algunos de segundo de bachillerato y otros pertenecientes a ciclos formativos de grado superior, procedentes de 68 centros educativos de la isla. Además, podrán asistir estudiantes del resto de las islas del archipiélago balear. así como personas mayores de 25 años que estén interesados en recibir servicios universitarios. Gracias a la financiación del Consell Social de la UIB, 75 alumnos de primero de bachillerato de Menorca, Ibiza y Formentera podrán desplazarse a la capital balear para participar en la jornada.

El objetivo de la universidad es dar a conocer la oferta de estudios de grado, así como los servicios e instalaciones que ofrece. La idea es que los estudiantes dispongan de todos los recursos para poder tomar una decisión importante sobre su futuro académico.

Programa de actividades amplio

Por otra parte, la UIB llevará a cabo un extenso programa de actividades para conocer la oferta del próximo año, incluyendo presentaciones de los estudios de los grados a cargo de docentes y otros universitarios, así como actividades complementarias (como charlas o talleres) y atención personalizada. Asimismo, los alumnos que se despazaran desde el resto de islas de Baleares podrán formar parte de un programa específico por la tarde, que incluye un saludo institucional, una comida de convivencia y una charla especial de otros universitarios de fuera de Mallorca para compartir su experiencia dentro de la institución. Finalmente, se realizará una visita a la residencia de estudiantes y a las instalaciones deportivas del campus para completar una jornada de acogida para los estudiantes de fuera de Mallorca.

Además de las jornadas, el Programa de Orientación y Transición a la Universidad (PortUIB) ha impulsado varias iniciativas para facilitar la transición al recinto. En concreto, se realizarán sesiones virtuales donde los universitarios expliquen su experiencia académica y personal, visitas guiadas con estudiantes de la UIB para conocer las diferentes rutas del campus, encuentros con las familias de los asistentes para informarlos de la oferta educativa y charlas personalizadas para orientar a los alumnos en caso de dudas sobre su futuro profesional. De hecho, el personal de PortUIB suele visitar algunos institutos de Baleares para orientar a los estudiantes sobre los estudios de grado y las pruebas de acceso a la universidad.

Novedades en los estudios de grado

Una novedad importante es que, durante las jornadas de mañana, se presentarán nuevos estudios que la UIB tiene pensado implantar para el curso 2026-27, aunque están pendientes de la autorización del Govern de les Illes Balears: el grado de Ciencias del Mar y el doble grado de Matemáticas y Física. Por un lado, el grado de Ciencias del Mar ayudará a formar profesionales especializados en el estudio de los ecosistemas marinos. Por su parte, el doble grado de Matemáticas y Física combina ambas disciplinas en un mismo programa académico.