Trece nuevos clubes de deportivos de Baleares se suman al Correllengua Agermanat 2026
La iniciativa, que pasará por Mallorca entre el 19 de abril y el 5 de mayo, suma ya 28 entidades deportivas de las islas
El Correllengua Agermanat 2026 sigue ganando apoyos en Baleares. Trece nuevos clubes de las islas se han adherido a esta iniciativa de promoción de la lengua catalana, de modo que ya son 28 las entidades deportivas baleares que se han sumado al proyecto.
Entre las nuevas incorporaciones figuran la UD Ibiza, el CE Mercadal, el CE Ciutadella, el Club Bàsquet Sineu, el Club Bàsquet Santa Maria, el CF Manacor, el CF Pollença, el CE Vilafranca, el Sant Joan CE de Futbol Sala, el CE Artà, el CE Escolar, el Bunyola CF y la UD Alaró.
Con estas adhesiones, la organización refuerza su presencia en las Islas y amplía el respaldo del ámbito deportivo a una propuesta que busca fomentar el uso del catalán en distintos espacios de la vida social, también en el deporte.
Los nuevos clubes se suman a los quince equipos mallorquines que ya habían anunciado previamente su participación en el Correllengua Agermanat 2026. Entre ellos destacan el RCD Mallorca, el Atlético Baleares, la UD Poblense y el CE Constància.
La edición de este año se celebrará del 19 de abril al 5 de mayo y recorrerá más de 1.500 kilómetros por los territorios de habla catalana. El itinerario pasará por cerca de 500 municipios y prevé paradas en unas 80 localidades, entre ellas Palma.
Según la organización, el recorrido arrancará en Prada de Conflent y terminará en L’Alguer, con paso también por ciudades como València y Barcelona.
La implicación de clubes de Mallorca, Menorca y Eivissa vuelve a poner de manifiesto el peso que tienen las entidades deportivas dentro de la vida social de los municipios y su capacidad para dar visibilidad a iniciativas de carácter cultural y lingüístico.
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