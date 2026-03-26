El STEI alerta que numerosas trabajadoras 0-3 quedarán sin trabajo por la cesión de centros de ayuntamientos al Govern

El sindicato STEI ha alertado de que numerosas trabajadoras de 'escoletas' municipales de Baleares "se quedarán sin trabajo" si los ayuntamientos ceden los centros a la Conselleria de Educación y Universidades.

Así lo ha advertido el sindicato este jueves en una rueda de prensa para presentar su campaña '0-3 Cuidem qui educa', en la que han apuntado que más del 70 por ciento de los centros son de gestión privada.

Según han explicado, ya hay casos en Mallorca y Eivissa de 'escoletas' de titularidad y gestión municipal que los ayuntamientos cederán a la Conselleria, que asumirá la gestión pero no el personal.

A su entender, la gratuidad de la etapa 0-3 se ha aplicado "sin planificación" y ha conllevado otros problemas, por ejemplo, un aumento de la demanda del servicio de comedor en las 'escoletas'.

En este sentido, han solicitado que el decreto de comedores tenga en cuenta las especificidades de esta etapa, incluyendo ratios "adecuadas" para garantizar la seguridad.

También han advertido de las "desigualdades estructurales" de las condiciones laborales de las trabajadoras y, por ello, han reclamado un convenio colectivo autonómico para unificar estas condiciones.

El 70% de las 'escoletas', de gestión privada

Según el análisis del STEI a partir de datos de la Conselleria, el 73 por ciento de las 'escoletas' de las Islas son de gestión privada. De estas, el 53 por ciento son de titularidad y gestión privada y el 19,8 por ciento, de titularidad municipal y gestión privada.

Por otro lado, el 16,5 por ciento de los centros son de titularidad y gestión municipal, y cerca del 10 por ciento, de titularidad y gestión del Govern.

Esta heterogeneidad, han apuntado, tiene "consecuencias directas" en las trabajadoras, cuyas condiciones laborales se rigen por multitud de convenios diferentes.

Por ello, STEI ha reclamado un convenio autonómico que regule todo el sector. El pasado mes de diciembre se convocó una reunión para comenzar a negociar este convenio pero, ha denunciado STEI, la mayoría de patronales no se presentaron.

El sindicato ha pedido a la Conselleria de Trabajo, Empleo y Función Pública que medie para hacer posible esta negociación y, han explicado, están esperando respuesta.

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Además, han pedido a la Conselleria la creación de plazas públicas de gestión directa que "revierta la tendencia de privatización".