Un proyecto sobre memoria permite recrear excavaciones de fosas republicanas en Baleares
La proyecto 'Això es una excavació', de Helena Mateos, ha sido seleccionado para representar a Cataluña en la Cuatrienal de Praga 2027
La propuesta pretende que el público pueda experimentar la vivencia de una excavación de fosas de víctimas republicanas
Experimentar de forma inmersiva la excavación de fosas de víctimas republicanas: esto es lo que pretende el proyecto 'Això és una excavació', de Helena Mateos Sánchez, que ha sido elegido para representar a Cataluña en la Cuatrienal de Praga 2027.
El Instituto Ramón Llull (IRL) ha sido el encargado de seleccionar esta propuesta como ganadora mediante un jurado de expertos que ha preferido esta sobre otras por "la relevancia y vigencia de la temática". También destaca que el proyecto plantea "un circuito físico y simbólico" en el que el público se convierte en "el elemento principal de una trama centrada en la recuperación de fosas de mujeres republicanas asesinadas durante el franquismo".
Además de por su relevancia histórica, el IRL asegura que la propuesta es "capaz de establecer diálogo con un mundo contemporáneo, en el que la guerra se ha convertido en un hecho habitual". Asimismo, considera que conecta directamente con el lema de la edición de 2027, que se centra en las ausencias y silenciadas, porque pone el foco en las "muertes silenciadas y olvidadas durante décadas".
En el proyecto 'Això és una excavació', de Helena Mateos, también participan Sara Farré y Jan Clota.
Cuatrienal de Praga 2027
La próxima edición de la Cuatrienal de Praga se celebrará del 8 al 17 de junio de 2027. Bajo el lema "Ausencias y silencios como espacios potenciales para nuevos futuros escenográficos", pretende invitar a la investigación de todo aquello que ha sido ignorado, invisibilizado o silenciado, así como reflexionar de que forma estas ausencias han configurado el ritmo, espacio y cuerpo en la práctica escenográfica.
La Cuatrienal de Praga, que celebrará su 60º aniversario en 2027, es considerada uno de los eventos más importantes de Europa en el ámbito del diseño escenográfico. Desde su creación en 1967, ha evolucionado hasta convertirse en un espacio relevante para la experimentación e innovación escénica.
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