"Sin la presencia de las mujeres no tendría sentido el sindicalismo en Baleares"

“Sin la presencia de las mujeres no tendría sentido el sindicalismo”. La Unión General de Trabajadores de Baleares ha rendido esta mañana un merecido homenaje a la figura femenina dentro de la lucha sindical y a las pioneras del sindicato que empezaron con la lucha obrera y con la reivindicación a favor de la igualdad. Un tributo que forma parte de los actos del centenario del sindicato. Esta jornada de homenaje se ha celebrado bajo el lema: “mujeres en UGT Illes Balears, estábamos, estamos y estaremos”.

La jornada la ha presentado la secretaria de igualdad y políticas sociales del sindicato, María José Cordero Sánchez, que ha destacado la valentía que han mostrado históricamente las mujeres que han luchado para conseguir derechos sociales y laborales a favor de las trabajadoras. “Representan el tesón de las que lograron romper los techos de cristal de cada época y si yo estoy hoy aquí es gracias a la lucha que iniciaron estas mujeres”, resaltó.

Según Cordero, la lucha sindical no solo la han encabezado los hombres, sino que en esta lucha de conquista social la mujer también ha tenido un papel destacado. Afirmó que “UGT representa un sindicato feminista” y recordó que “el hilo de resistencia empezó a tejerse hace cien años para vestir a las mujeres con el traje de la igualdad”.

Durante la jornada se ha nombrado a cien mujeres que forman parte de la historia de UGT de Baleares y en el salón de actos se ha desmadejado un ovillo de hilo de color lila para unir a todos los asistentes. Con esta acción se ha querido simbolizar la resistencia y la necesidad de seguir tejiendo redes para conseguir una sociedad más justa y más equitativa.

Durante el acto de homenaje ha intervenido el profesor de historia de la UIB, David Ginard, que ha relatado el papel de la mujer en la lucha sindical en el periodo entre 1936 a 1975. El historiador ha ido mencionando los nombres de las mujeres más destacadas dentro de la labor sindical, señalando que muchas de ellas fueron víctimas de la violencia fascista. Se calcula que unas 15 de ellas fueron asesinadas tras la llegada del fascismo. “En la dictadura hubo represión, pero también existió una intensa actividad sindical clandestina, en la que las mujeres tuvieron un papel muy importante”, destacó.

La secretaria de Igualdad, María José Cordero, presentó las jornadas. / J.F.M.

Recordó Ginard que ya durante la Segunda República empezó la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, y uno de los objetivos que se consiguió fue la aprobación del sufragio universal. El historiador ha estudiado los numerosos artículos que escribieron las mujeres activistas en las revistas obreras. “Las mujeres empezaron a movilizarse en las fábricas donde trabajaban y convocaron varias huelgas”.

Desde que empezó hace ahora un siglo el sindicalismo en Baleares, las mujeres empezaron a organizarse en secciones propias y en sociedades obreras, relacionadas con los sectores de textil, la industria del calzado, la perla, la sal y la bisutería. El objetivo que se perseguía era mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras femeninas.

En las primeras décadas del pasado siglo las mujeres sindicalistas se organizaron en gremios relacionados con los oficios feminizados, como por ejemplo las sirvientas o las obreras de la confección.

El trabajo de las mujeres del sindicato UGT se centró durante la Segunda República en el sector de la enseñanza, proponiendo que las clases populares tuvieran acceso a la educación. También se luchó para lograr el derecho al descanso dominical, bajo el lema “a igual trabajo, igual salario para hombre o mujeres”. Las maestras fueron castigadas por el franquismo por defender estos ideales progresistas.

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La lucha obrera encabezada por las mujeres ha tenido importante logros, como por ejemplo la consolidación de los derechos civiles o la aprobación de leyes que abogan por la igualdad. A pesar de los avances conseguidos, todavía no se ha conseguido la verdadera igualdad entre ambos géneros. Y es que, según se recuerda desde UGT, las sindicalistas han tenido que afrontar, no solo las dificultades del mundo laboral, sino sobre todo los obstáculos derivados de la desigualdad de género. Las mujeres presentes en esta jornada de homenaje a la labor sindical se han comprometido a continuar luchando para conseguir nuevos logros y nuevos derechos.