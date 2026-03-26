Vivienda vacacional en Mallorca: Es Camp de Mar y Port d'Andratx se pagan a 12.410 euros el metro cuadrado de media

Adquirir una vivienda vacacional en la zona comprendida entre Es Camp de Mar y el Port d’Andratx supone ya un desembolso medio de 12.410 euros por cada metro cuadrado, o lo que es lo mismo, se sitúa en 1,2 millones en el caso de una residencia de 100 metros cuadrados, lo que convierte en el lugar más caro de Mallorca y refleja el liderazgo que el suroeste mantiene en este mercado. En el conjunto de la isla, esa media del valor de los inmuebles vacacionales es de 7.370 euros por cada metro cuadrado. Estos datos forman parte del estudio sobre la situación a principios del presente año elaborado por el Center for Real Estate Studies (CRES), bajo la dirección del doctor Marco Wölfle, y por encargo de la inmobiliaria Porta Mallorquina.

Lo primero que se destaca en este informe es que la escalada de los precios en las viviendas vacacionales de Mallorca se ha situado a lo largo del último año en un 9,8%, de modo que «continúa la tendencia al alza a largo plazo, no como una excepción sino como una característica estructural del mercado». Como ejemplo de lo expuesto, desde Porta Mallorquina se recuerda que desde 2015 los precios de la isla han aumentado un 98%, es decir, se han duplicado.

Sobre este último punto, se apunta que las viviendas de segunda mano están elevando sus precios un 12% mientras que las de nueva construcción lo hacen un 4%, aunque las segundas son de media un 24% más caras que las primeras. Hay que recordar, según se ha venido señalando desde el sector, que cuando un propietario de una vivienda vacacional decide ponerla a la venta, en estos momentos está reclamando una fuerte rentabilidad con notables aumentos de precios.

En informe ha sido encargado por la inmobiliaria Porta Mallorquina / B. Ramón

Zonas más caras

El suroeste de Mallorca se mantiene como el enclave en el que disponer de una residencia vacacional conlleva los desembolsos más elevados, según se destaca desde el CRES. La zona que agrupa a Calvià, Andratx, Puigpunyent y Estellencs alcanza un valor medio de 9.980 euros por metro cuadrado, «y es probable que pronto supere la barrera de los 10.000 euros» según se añade. Además, aquí el encarecimiento a lo largo del último ejercicio se cifra en un 11%.

Es en esta parte de la isla donde aparecen además los tres puntos más caros de Mallorca, ya que al tramo ya mencionado de Es Camp de Mar-Port d’Andratx, con una media de 12.410 euros el metro cuadrado, se suma la Costa d’en Blanes, con 11.540 euros el metro, y Andratx-s’Arracó con 11.420.

Tras el suroeste, la ciudad de Palma aparece en segundo lugar en el ranking de las viviendas residenciales más caras, con un precio medio de 8.040 euros el metro cuadrado, también con un encarecimiento aproximado de un 11%. Sus alrededores, que incluyen tanto el resto del mismo municipio como Marratxí, quedan en el tercer lugar, con una media de 6.740 euros el metro cuadrado.

La ciudad de Palma es la segunda zona más cara de la isla / G. Bosch

A continuación aparece el sureste de la isla, que agrupa a Santanyí, Felanitx y Manacor, entre otros municipios, con un valor de 6.480 euros, aunque en este caso la revalorización es más moderada y se cifra en un 7%.

También por encima de la barrera de los 6.000 euros el metro cuadrado (en concreto 6.230) se encuentra la zona noroeste (Sóller, Deià, Valldemossa o Banyalbufar incluidos), con un aumento de sus precios que se cifra en un 5%.

El norte de la isla presenta un precio medio de sus residencias vacacionales de 5.770 euros el metro cuadrado, al que sigue la zona de Llucmajor, con 5.550.

Las zonas menos costosas

Como zonas menos costosas a la hora de hacerse con una vivienda vacacional, el informe coloca el noreste mallorquín, con 5.450 euros el metro cuadrado de media, y el centro, con 5.320 euros, con la diferencia de que mientras que en la primera ese valor se mantiene estancado (solo crece un 2%), en la segunda la revalorización supera el 12%.

Como características del actual mercado mallorquín, se señala que las vistas al mar y las piscinas de lujo son cada vez menos frecuentes en los inmuebles que se ofrecen y representan solo el 2% de la oferta existente. También se apunta que está aumentando la cifra de casas y villas que se ponen en venta en torno a un 6%, frente a una reducción de los apartamentos de un 4%, siendo las primeras claramente mayoritarias.

Se añade que las propiedades que se ofrecen en las zonas más caras se están reduciendo, con una bajada del 2,3% en el suroeste, del 0,8% en la ciudad de Palma y de un 10,2% en sus alrededores, mientras que crece un 24,1% en el sureste y un 20,8% en el noreste de Mallorca.