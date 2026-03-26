Planificar, la vía de los municipios para sostener Mallorca

Los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano, y la más expuesta a problemas que rebasan sus competencias. Recursos limitados y una burocracia que retrasa actuaciones urgentes. Todas, razones de peso para un encuentro como el de ayer en Club Diario de Mallorca. El Foro Municipalismo, organizado por Prensa Ibérica y Diario de Mallorca, reunió a alcaldes y representantes institucionales para debatir cuestiones de vivienda, movilidad, cohesión social y sostenibilidad desde el prisma municipal.

La directora de Diario de Mallorca, Marisa Goñi, abrió el evento: «Este foro habla de inquietudes, problemas, soluciones y sueños de nuestros municipios». Seguidamente, el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, reivindicó la vocación del grupo. «Somos altavoz de los ciudadanos, miembros de su comunidad y ayudamos día tras día a configurar una identidad colectiva». En su turno, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, defendió que «el Consell vuelve a ser el ayuntamiento de los ayuntamientos y debe dar respuesta a todos, sin importar su color político».

Planificar y ejecutar

La primera mesa, moderada por Rosa Ferriol, periodista de la casa, trató la transformación de los municipios en un escenario de presión sobre los recursos y dificultad de acceso a la vivienda. Óscar Fidalgo, regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos de Palma, reclamó seguridad jurídica, más disponibilidad de suelo y procedimientos capaces de acortar plazos que retrasan cualquier respuesta, sobre todo en vivienda.

El alcalde de Pollença, Martí March, alertó de que el encarecimiento del mercado está expulsando a jóvenes del municipio. Reclamó un pacto de Estado y recordó que su ayuntamiento ha puesto suelo a disposición del Ibavi, aunque insistió en que los consistorios no pueden corregir en solitario un problema estructural.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, defendió la planificación equilibrada y la coordinación entre administraciones. Explicó que su municipio prioriza licencias para primera vivienda e impulsa ayudas para facilitar el acceso a residencia habitual.

Elisa Monserrat, teniente de alcalde de Turismo de Calvià, puso el acento en la digitalización y en el uso de datos para gestionar mejor el municipio, desde las playas hasta las emergencias.

El territorio no es infinito

La segunda mesa se centró en infraestructuras y movilidad. La alcaldesa de Campos, Xisca Porquer, quiso definir a los ayuntamientos como «la infantería de las administraciones, siempre en primera línea». Puso además sobre la mesa uno de los límites de la isla. «Mallorca tiene una capacidad finita y la presión del crecimiento se nota en movilidad, servicios e infraestructuras».

La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, reflexionó sobre si se puede vivir sin coche en Mallorca, sugiriendo que depende del municipio, lugar de residencia o tipo de vida. «Para algunas personas, el transporte público puede bastar, pero para muchas familias o para quienes viven en urbanizaciones lejos del núcleo, no».

La alcaldesa de Bunyola, Marian Serralta, incidió en los problemas para aparcar más coches en las calles de siempre. Y Rafael Gelabert, director insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell, defendió una estrategia que combine mejora de la red viaria, aparcamientos disuasorios, conexión con el tren y refuerzo de la red secundaria. En la mesa hubo consenso en que la congestión ya no puede explicarse solo por la temporada alta.

Crónicas, periodismo pegado al municipio

Entre mesas, Alejandro Sopeña, director general de las ‘Crónicas’ de Prensa Ibérica, presentó el nuevo producto editorial del grupo como una apuesta por el periodismo hiperlocal. «Las ‘Crónicas’ son un vecino más del pueblo, el que lo cuenta todo, con rigor periodístico, y ayuda a acercarlo».

La cohesión, desde lo local

La tercera mesa puso el foco en los servicios públicos y la cohesión social. El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, describió un escenario marcado por la saturación, el crecimiento demográfico, el turismo, la inmigración y el envejecimiento. Defendió proyectos como las guías de acogida, los patios abiertos o el refuerzo de la lengua como herramientas de integración.

La regidora de Servicios Sociales de Inca, Maria Antònia Pons, apostó por una mirada comunitaria y por reforzar la coordinación institucional para que nadie quede fuera de la red de bienestar. En una línea parecida se expresó el alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut, que puso como ejemplo la biblioteca de El Rafal como espacio de encuentro e integración.

Por su parte, el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, valoró la proximidad de los ayuntamientos, «decisiva para detectar problemas con rapidez». Una de las conclusiones de la mesa fue que sin financiación suficiente, sin especialización y sin cooperación entre administraciones, la cohesión social acaba descansando en estructuras locales que ya soportan una presión creciente.

El agua no admite demora

La última mesa abordó la gestión medioambiental y la sostenibilidad, con el agua como asunto central. Ya no quedan dudas sobre la situación. Las infraestructuras envejecen, la presión sobre el recurso crece y la administración llega muchas veces tarde a actuaciones que ya no pueden esperar.

Luis López, de Aqualia, habló del «nuevo clima» para explicar que las redes pensadas hace décadas no encajan con la realidad actual. La alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana, defendió que la sostenibilidad empieza por conocer el territorio, los pozos, los depósitos y las cañerías.

Juan Luis González, regidor de Promoción Económica de Alcúdia, alertó de que el problema no es solo de escasez, sino también de calidad del agua y de deterioro de infraestructuras. Jaume Ferriol, presidente de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, volvió a señalar la burocracia como cuello de botella.

Esta idea enlazó con el cierre institucional de la jornada. El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, defendió la cooperación entre administraciones. «La Ley de Simplificación Administrativa ofrece herramientas para agilizar licencias, respetando la soberanía municipal».

Con todo, el foro evidenció el consenso sobre los límites del territorio y la importancia de la colaboración institucional, así como de la actualización de los modelos para afrontar las problemáticas. Cuestiones que requieren más financiación y menos trabas burocráticas. Los ayuntamientos sienten que hoy están más expuestos que nunca a problemas complejos y, al mismo tiempo, sostienen que nadie conoce mejor que ellos qué falla y qué necesita cada municipio.

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Diario de Mallorca dará continuidad a estas conversaciones, empezando por este próximo domingo, con el suplemento especial Gestión Municipal, un repaso de la agenda local, con entrevistas a alcaldes de numerosos municipios de la isla.