La Obra Cultural Balear celebra el "crecimiento histórico" al superar por primera vez los 5.000 socios

La Obra Cultura Balear presenta un balance de "crecimiento histórico" de socios al superar por primera vez la cifra de los 5.000. En la Asamblea General el presidente de la entidad, Antoni Llabrés, ha señalado que el objetico continúa siendo "defender y reivindicar el uso de la lengua catalán". Asimismo, ha insistido en la importancia de "no bajar la guardia".

Llabrés ha expuesto las actividades realizadas por la entidad durante 2025, así como las que están previstas para este año, que la misma asamblea ha aprobado. Entre estas iniciativas destacan la cantada simultánea de 'La Balanguera' el 29 de mayo, en la que se han implicado los ayuntamientos de toda Mallorca. Ese mismo día los colegios e institutos también cantarán el himno mallorquín a las 12 del mediodía.

La Asamblea también ha servido para presentar las cuentas de la entidad, actualizar la cuota de socios y para anunciar las nuevas incorporaciones a la Junta Directiva. Gabriel Ensenyat, Josep Lluís Pol, Maria Muntaner, Maria del Mar Socias y Margalida Galmés se unen a las filas de la dirección de la Obra Cultural Balear.

Incorporaciones de la Junta Directiva de la Obra Cultural Balear / Obra Cultural Balear

Asimismo, el presidente ha explicado otros actos previstos este año, entre los que destacan la celebración del Centenario de Joan Alcover, la conmemoración del VIII centenario de la conquista de Mallorca, el proyecto 'Tots Plegats' para promover el uso del catalán entre los nuevos hablantes. La próxima actividad de la OCB será la Trobada familiar de Serra Mamerra, que se celebrará este sábado 28 de marzo en Sineu.

En cuanto a las actividades del año anterior, el presidente ha destacado la ballada popular celebrada en mayo en Santa Maria y la segunda edición de la celebración de la Diada de Mallorca el 31 de diciembre.