La mitad de yihadistas, absueltos
La penúltima gran operación contra el adoctrinamiento yihadista en Mallorca tuvo lugar en Inca, contra un presunto comando de seis personas que en teoría pensaban atentar en las festividades del Dijous Bo. Todos ellos fueron absueltos por la Audiencia Nacional. Baltasar Garzón instruyó en este organismo una de las primeras operaciones contra el terrorismo islamista. El tribunal juzgador, con Gómez Bermúdez, concluyó que las fotografías supuestamente preparatorias de la matanza no servían ni de documento turístico.
Al analizar las detenciones de yihadistas a largo plazo, se observa que alrededor de la mitad de los islamistas son posteriormente absueltos. Esta tónica ha generado tensiones entre los tribunales, las fuerzas policiales y la fiscalía. Los expertos reconocen la dificultad de distinguir entre una fantasía terrorista, la voluntad decidida de atentar y la posibilidad de ejecutar el acto. La detención de un joven marroquí de nuevo en Inca deberá someterse a la prueba de agua regia de la Audiencia, que valorará el atentado «de gran envergadura» que se estaba preparando según la Policía.
Con todo, existe una notable conexión de Mallorca con el yihadismo. Se inicia con Ahmed Brahim, el difusor de las doctrinas de Bin Laden desde el passeig Marítim de Palma. Continúa con los extraños viajes a Ibiza y Mallorca de los autores de la matanza de Atocha, en vísperas de la carnicería. Y concluye con la organización a cargo de Irán del intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras, donde el cerebro de la operación sería un mallorquín de origen norteafricano, Sami Bekal. Los terroristas solo tienen que acertar una vez, que después se sintetiza en 11M o 17A, en ambos casos con graves fallos de la coordinación estatal en la fase previa de las masacres.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
- Las empresas de Mallorca tienen "los almacenes llenos" ante un posible paro del transporte de mercancías
- Los bufets más populares de comida mallorquina de la isla: “Cuesta más la gasolina que el ‘berenar’"
- La propietaria de 'So Mallorca' sobre las pintadas en su local que pedían 'menos turismo': 'Este espacio también es para la gente de aquí
- Bajo una funda blanca y sin protección visible: así se encuentra almacenado el restaurado carro triunfal de Santa Catalina Tomàs
- Al menos un detenido en una operación antiterrorista de la Policía Nacional en Palma
- Entradas para el Real Mallorca - Real Madrid: esto cuesta una experiencia Premium en Son Moix
- La Autoridad Portuaria descarta Alcúdia y elige Palma como puerto de destino en abril de las basuras de Ibiza y Formentera