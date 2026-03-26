La mitad de yihadistas, absueltos

La penúltima gran operación contra el adoctrinamiento yihadista en Mallorca tuvo lugar en Inca, contra un presunto comando de seis personas que en teoría pensaban atentar en las festividades del Dijous Bo. Todos ellos fueron absueltos por la Audiencia Nacional. Baltasar Garzón instruyó en este organismo una de las primeras operaciones contra el terrorismo islamista. El tribunal juzgador, con Gómez Bermúdez, concluyó que las fotografías supuestamente preparatorias de la matanza no servían ni de documento turístico.

Al analizar las detenciones de yihadistas a largo plazo, se observa que alrededor de la mitad de los islamistas son posteriormente absueltos. Esta tónica ha generado tensiones entre los tribunales, las fuerzas policiales y la fiscalía. Los expertos reconocen la dificultad de distinguir entre una fantasía terrorista, la voluntad decidida de atentar y la posibilidad de ejecutar el acto. La detención de un joven marroquí de nuevo en Inca deberá someterse a la prueba de agua regia de la Audiencia, que valorará el atentado «de gran envergadura» que se estaba preparando según la Policía.

Con todo, existe una notable conexión de Mallorca con el yihadismo. Se inicia con Ahmed Brahim, el difusor de las doctrinas de Bin Laden desde el passeig Marítim de Palma. Continúa con los extraños viajes a Ibiza y Mallorca de los autores de la matanza de Atocha, en vísperas de la carnicería. Y concluye con la organización a cargo de Irán del intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras, donde el cerebro de la operación sería un mallorquín de origen norteafricano, Sami Bekal. Los terroristas solo tienen que acertar una vez, que después se sintetiza en 11M o 17A, en ambos casos con graves fallos de la coordinación estatal en la fase previa de las masacres.