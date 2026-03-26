Meliá amplía su presencia en los Dolomitas italianos con un nuevo hotel en Val di Fassa

Meliá Hotels International ha anunciado la incorporación de su segundo hotel en los Dolomitas, fruto de una nueva colaboración con Gruppo Stay para el futuro Affiliated by Meliá Pozza di Fassa, que operará bajo un modelo de franquicio y abrirá a finales de 2026.

En concreto, la hotelera mallorquina debutará en los Alpes italianos en mayo con el hotel Auronzo Dolomites Affiliated by Meliá, según un comunicado.

El segundo establecimiento, situado en Val di Fassa, contará con 61 habitaciones y será objeto de un reposicionamiento para elevar su categoría de 3 a 4 estrellas. Entre sus instalaciones destacan un restaurante 'all-day dining', lobby bar y piano bar, además de pa, gimnasio y parking.

Desde Meliá ha resaltado su cercanía a la estación de ski Val di Fassa, una más relevantes de los Dolomitas, con más de 170 kilómetros de pistas y 77 remontes. También ha subryado algunos de sus enclaves "más icónicos", como las Tre Cime di Lavaredo, Seceda y los lagos de Lago di Braies y Lago di Carezza, así como reconocidas rutas de larga distancia como los senderos de la Alta Via.

"Los Dolomitas son uno de los destinos más espectaculares de Europa y representan a la perfección el tipo de lugares en los que queremos seguir creciendo, donde la naturaleza y la excelencia hotelera se combinan para ofrecer experiencias únicas", ha valorado el presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer.

En palabras del fundador y propietario de Gruppo Stay, Andrea Francesch, asociarse con "una marca internacional tan sólida" como la española contribuye a "reforzar el valor y el posicionamiento de los activos que gestionamos".

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Con este nuevo proyecto, Meliá Hotels continúa reforzando su presencia en Italia, representada en una cartera de 10 hoteles ya operativos y un 'pipeline' compuesto por siete proyectos.