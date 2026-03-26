Llena la despensa con productos de Baleares sin intermediarios: estos son los nuevos comercios de venta directa, dónde están y qué ofrecen

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural sigue impulsando el modelo de venta directa en Baleares con la incorporación de 24 nuevos comercios locales en el último año, una tendencia que confirma el crecimiento de este sistema que conecta directamente a productores y consumidores.

Durante una jornada celebrada hoy, el conseller Joan Simonet ha destacado que este modelo permite mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias, al eliminar intermediarios y dar más valor al producto local. En la misma línea, el director general Joan Llabrés ha subrayado que el aumento de operadores demuestra que “es un sistema que funciona”.

Actualmente, el archipiélago cuenta con cerca de 90 explotaciones inscritas, la mayoría en Mallorca, aunque también con presencia en Menorca e Ibiza.

Mapa interactivo que muestra dónde comprar productos locales en Mallorca.

Nuevos comercios: del aceite a los embutidos

Entre las nuevas incorporaciones destacan explotaciones repartidas principalmente en Mallorca, con una amplia variedad de productos que van desde aceite y vino hasta miel, huevos o embutidos.

Así, se suman iniciativas como Oli Sa Can Gori, centrada en la producción de aceite de oliva; Mesquida i Mora, dedicada al vino; u Hort de Sa Vall, que combina hortalizas con degustaciones.

También destacan propuestas como Can Blai, especializada en embutidos y productos del campo, o Sa Duaia y S’Ermita, centradas en la producción de miel y aceite. En la misma línea se sitúa Sa Rota des Revellar, dedicada a la miel.

La lista se completa con nombres como Finca La Real, que combina aceite y miel; Mater Sa Boqueta, centrada en huevos ecológicos; Miquel Oliver, con vinos; o Avícola Can Costeta, que ofrece huevos junto a otros productos como aceite, miel y embutidos.

En otras islas, como Ibiza, aparece Juntos Farm, que ofrece fruta y hortalizas, mientras que en Menorca destacan iniciativas como Es Tonedor, con queso de cabra, o S’Ullestrar, con productos de huerta.

Un modelo en crecimiento en las islas

El auge de estos comercios refleja un cambio en los hábitos de consumo, donde cada vez más ciudadanos optan por productos de proximidad y trato directo con el productor.

Desde la Conselleria insisten en que este modelo no solo beneficia al sector primario, sino que también refuerza la economía local y reduce la dependencia de mercados exteriores.

Además, se han introducido mejoras como nuevos logotipos por tipo de producto y señalización específica, lo que facilita identificar estos puntos de venta.