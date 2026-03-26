La Guerra de Irán impulsa el turismo en Mallorca: 100 vuelos adicionales desde Alemania en pleno inicio de temporada

La guerra en Irán impulsa el sector turístico en Mallorca con 100 vuelos adicionales desde Alemania durante este inicio de temporada. El conflicto en Oriente Medio y la consiguiente cautela a la hora de reservar vacaciones en destinos como Dubái ya se está notando en la isla. La demanda de vacaciones está aumentando de forma perceptible. Las aerolíneas están reaccionando a la situación y están lanzando nuevos vuelos y conexiones.

Eurowings ofrece 100 vuelos adicionales a Mallorca

Eurowings ha informado este jueves de que están previstos unos 100 vuelos adicionales a Palma. “Con ello, la aerolínea responde a una demanda turística actualmente cambiante y refuerza de forma específica su oferta hacia destinos del Mediterráneo occidental”, señala el comunicado.

A corto plazo, hasta finales de mayo se pondrán a disposición 36.000 plazas adicionales. También están previstas otras 70 conexiones hacia Canarias, así como a Faro, Málaga, Nápoles y Niza. “Las capacidades adicionales partirán desde Berlín, Düsseldorf, Hamburgo, Colonia/Bonn y Stuttgart, y ya están disponibles para su reserva”, informa Eurowings.

Condor también amplía su programa

Por su parte, Condor ha comunicado que la empresa reactivará dos conexiones aéreas a partir del 1 de mayo. Por un lado, se trata de la ruta entre Dortmund y Palma, que volverá a operar diariamente. Para este trayecto se utilizará un Airbus A321, según se indica.

Paralelamente, también se restablecerá la conexión directa entre el aeropuerto de Münster/Osnabrück y Mallorca. Esta ruta también será operada diariamente a partir del 1 de mayo.

Los pasajeros volarán en este caso en un Airbus A320, que será operado por Heston Airlines. Condor había cancelado las conexiones directas desde Dortmund y Münster/Osnabrück en octubre de 2024, según informa el portal aerotelegraph.

Ryanair reanuda Friedrichshafen

Ryanair también introduce una nueva conexión para Mallorca. La aerolínea irlandesa de bajo coste ha regresado al aeropuerto de Friedrichshafen, en el lago de Constanza, tras una pausa, y ofrece varios destinos vacacionales, entre ellos Mallorca. Ryanair volará en abril dos veces por semana, los lunes y viernes, y desde mayo hasta finales de octubre tres veces por semana: lunes, miércoles y viernes. Según la situación actual, la conexión volverá a cancelarse al final del horario de verano, a finales de octubre.

El mercado alemán repunta

De esta forma, el mercado alemán en el sector turístico de Baleares repunta esta Semana Santa a raíz de la guerra de Irán y sus consecuencias en los países de Oriente Medio. Así lo corrobora Pedro Fiol, presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba).

En este sentido, el comportamiento del turismo alemán cobra especial relevancia este año, ya que venía de registrar un ligero descenso en 2025. Sin embargo, la actual coyuntura internacional ha contribuido a reactivar este mercado. Según Fiol, parte de los turistas germanos que aún no habían reservado sus vacaciones de Semana Santa han optado por Baleares como alternativa más segura frente a destinos de Oriente Medio.

Reservas de última hora

Este cambio de tendencia se está produciendo, sobre todo, a través de reservas de última hora canalizadas por agencias y turoperadores, lo que ha permitido un pequeño repunte que ayuda a compensar la caída del año anterior. "Muchos turistas que aún no habían reservado y que pensaban viajar a destinos de Oriente Medio han cambiado sus planes a última hora y están optando por otros destinos", destaca Fiol.

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Aun así, desde el sector insisten en que no se trata de un crecimiento fuerte, sino de un ajuste progresivo derivado de la incertidumbre internacional. En paralelo, los mercados de Centroeuropa también muestran un ligero aumento, lo que contribuye a reforzar la demanda.