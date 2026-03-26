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El Govern tendrá preferencia para comprar la futura Universidad de Mallorca en el caso de que cambie de accionistas

Archivo - Varios alumnos repasan antes de comenzar uno de los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad 2023, en la Universitat de les Illes Balears, a 6 de junio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).

Archivo - Varios alumnos repasan antes de comenzar uno de los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad 2023, en la Universitat de les Illes Balears, a 6 de junio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). / Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EP

La proposición de ley para la creación de la Universidad de Mallorca ha incorporado una enmienda de MÉS per Mallorca que otorgará al Govern el derecho de tanteo y retracto en el caso de que el centro cambie de accionistas.

Es una de las tres modificaciones de los ecosoberanistas que se han introducido durante la reunión de la Comisión de Educación y Universidades del Parlament, que este jueves ha dictaminado el texto.

Según ha informado MÉS en un comunicado, se ha incorporado el derecho de tanteo y retracto que tendrá el Govern en caso de transmisión del título o cambio en el control accionarial, para garantizar su continuidad como universidad "con marcado carácter social" o su integración en el sistema universitario público autonómico.

Este derecho de adquisición preferente se podrá ejercer total o parcialmente en el plazo de dos meses y con la autorización previa de la Cámara autonómica.

La segunda enmienda obliga a la nueva universidad privada a destinar, como mínimo, un 5% de sus ingresos a becas para los estudiantes.

La tercera excluye al nuevo centro de cualquier financiación no competitiva con cargo a los presupuestos autonómicos.

La diputada ecosoberanista Maria Ramon, autora de las enmiendas, ha criticado el "modelo privatizador" del Govern y ha considerado que el PP, promotor de la ley, "confunde iniciativa privada con política pública".

La proposición de ley, que ya fue tomada en consideración en noviembre con los votos a favor del PP y Vox y la abstención del PSIB, deberá ahora regresar al pleno del Parlament para su aprobación definitiva.

La Universidad de Mallorca (UMAC) es una iniciativa impulsada por Adema y contará con un campus en Palma y otro en Inca, ofreciendo títulos de grado, doctorado y máster.

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En caso de aprobarse la ley, el Consell de Govern deberá autorizar la implantación de las enseñanzas, previa resolución favorable del Consejo de Universidades.

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