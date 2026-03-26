Óscar Portas celebra la aprobación de la reforma que dará a Formentera un senador propio

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha celebrado este jueves la aprobación en el Congreso de la reforma constitucional que permitirá a la isla contar con un senador propio, y ha agradecido públicamente el respaldo de los 312 diputados y diputadas que han votado a favor.

Portas ha calificado la jornada como "un día histórico" para Formentera y ha destacado que la Cámara Baja ha sabido escuchar una reivindicación que ha definido como "justa, legítima y sostenida durante muchos años" por parte de las instituciones y de la sociedad formenterense.

"Hoy es un día importante para Formentera y para la calidad democrática del Estado. Quiero agradecer sinceramente a todos los diputados y diputadas que han votado a favor de esta reforma y que han entendido que nuestra isla no pedía ningún privilegio, sino algo tan elemental como justo: poder tener voz propia en el Senado", ha declarado el presidente insular.

Según ha subrayado, la votación supone un avance en dignidad institucional, representación y justicia territorial, y da respuesta a una demanda respaldada tanto por el pueblo de Formentera como por el pleno insular y el Parlament balear

"Justicia para Formentera"

“Hoy el Congreso ha escuchado, por fin, una reivindicación histórica de Formentera. Se ha hecho justicia con una isla que tiene realidad propia, intereses propios y todo el derecho a defenderlos directamente en la cámara territorial”, ha afirmado.

El presidente del Consell también ha querido poner en valor el trabajo desarrollado durante años por distintas instituciones y personas que han defendido esta reclamación con perseverancia y sentido institucional.

“Nos alegramos por el trabajo hecho durante tanto tiempo, por la constancia institucional y porque hoy se ha demostrado que cuando hay voluntad política, la justicia para Formentera deja de ser una promesa y se convierte en realidad”, ha señalado.

Portas ha defendido además que este acuerdo refuerza el papel de Formentera dentro de la arquitectura institucional del Estado y abre una nueva etapa de representación política para la isla.

“Formentera no pedía más que nadie, pero tampoco podía seguir aceptando menos de lo que le corresponde. Hoy ha ganado Formentera”, ha concluido.

El presidente insular se ha desplazado este jueves a Madrid para asistir a la votación del Congreso junto a los vicepresidentes Verónica Castelló, Javier Serra y Hugo Martínez. También han acudido los consellers de la oposición Alejandra Ferrer, Rafael González y Rafael Ramírez, así como el conseller no adscrito Llorenç Córdoba.