Un estudio revela que 78 ejemplares de delfines habitan en aguas de Cabrera

El archipiélago de Cabrera cuenta con una población estimada de 78 delfines. Esta población está bajo el control de la fundación Mallorca Preservation, que el año pasado realizó varios proyectos en Baleares que permitieron la protección, conservación y recuperación de especies en riesgo de extinción, además de trabajar en el ahorro de agua de riego y la eliminación de plásticos. Este cálculo del número de ejemplares de delfines que habitan por las aguas de Cabrera figura en el informe de la actividad de esta fundación.

Para llevar a cabo estos proyectos de protección del medio marino la fundación ha dedicado una inversión de 316 mil euros, que también se han destinado a realizar trabajos sobre agricultura sostenible en Mallorca, así como en el apoyo de otras iniciativas locales.

En la labor que se realiza en el mar existe un interés especial en la preservación y recuperación de los ecosistemas marinos. A través del denominado proyecto Tesoros del Mar se ha contribuido a la conservación de la biodiversidad marina, al tiempo que se ha atendido a 11 tortugas marinas, 23 cetáceos y cuatro tiburones.

Otro de los proyectos que ha merecido un mayor esfuerzo es el denominado Acció Stellaris-Alliança Petits Tauros. Hace cinco años se creó una alianza de varias asociaciones para recuperar las especies vulnerables y gracias a ello se ha conseguido el nacimiento en cautividad de 587 alitanes. Más de la mitad han sido devueltos al mar y se han repartido por diversas reservas marinas de la isla de Mallorca. Los alitanes es una especie dentro del grupo de tiburones, que corre un grave peligro de desaparecer.

Mantas

Otra especie sobre la que se está desarrollando un programa de recuperación es la denominada manta Mobula Mobular, que también corre un grave peligro de extinción. Desde la fundación se han realizado censos marinos y aéreos en la costa de Mallorca, sobre todo en la zona de Tramuntana. Se colocaron cuatro marcas satélites para avanzar en el conocimiento de sus desplazamientos. De estas marcas permanecieron activas durante casi cuatro meses, lo que ha permitido recoger datos relevantes sobre sus rutas de migración.

La fundación trabaja para identificar el movimiento migratorio de las mantas marinas / .

La fundación también desarrolla un estudio sobre el control sobre la población de delfines que se mueven en el archipiélago de Cabrera y se ha llegado a la conclusión de que hay 78 ejemplares por esta zona marina.

Dentro del ámbito de la agricultura, la fundación se muestra especialmente satisfecha con el proyecto sobre el de estaciones de aviso fitosanitario agrícola, que permite a los productores ecológicos de Mallorca un sistema de alerta basado en estaciones meteorológicas, modelos predictivos y sondas de humedad del suelo. Este sistema tiene como objetivo optimizar los tratamientos de protección vegetal y mejorar la eficiencia del suelo. El año pasado se enviaron alertas a 60 explotaciones y con ello se consiguió un ahorro de unos 300 metros cúbicos de agua de riego. También se evitó el uso de unos tres mil kilos de cobre y la reducción de tratamientos fungicidas. Gracias a ello se ha conseguido la sostenibilidad y la resilencia del sector de la agricultura ecológica de Mallorca.

En el marco de la conservación y protección de la biodiversidad terrestre, el año pasado se continuó con el denominado Proyecto Pennatus, que se centra en la figura de la águila alzada. La fundación equipó a seis nuevos ejemplares de esta especie, lo que ha permitido obtener datos sobre los movimientos que realiza el águila y el uso del territorio a través de sus movimientos entre Mallorca, Cabrera y sa Dragonera.

Mallorca Preservation también se muestra especialmente preocupada por el abuso de la presencia de plásticos, tanto en la agricultura, como en el medio natural. Se han realizado varios proyectos para reducir la presencia de estos plásticos y el uso de otros materiales menos contaminantes. Se han distribuido hasta 138 kilómetros del material conocido como biofilm, que se han utilizado en 18 fincas de Mallorca,evitando el uso del plástico en un total de 27 hectáreas de huerta.

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Siguiendo este programa el año pasado se organizaron 16 jornadas de limpieza en distintos puntos de la isla. Se recogieron 133 kilos de residuos y 5.753 kilos de colillas, evitando por tanto que estos desechos continuaran contaminando el litoral.