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El Dr. Jesús Molina Mola, nuevo catedrático de Enfermería en la UIB

El enfermero Jesús Molina Mola se convierte en catedrático de la UIB, un logro que se suma a su experiencia como investigador en drogodependencias y su labor en el IdISBa

Jesús Molina Mula

Jesús Molina Mula / COIBA

Enrique Casanova

Palma

El Dr. Jesús Molina Mola ha obtenido el pasado mes de febrero una plaza de catedrático del área de Enfermería y Fisoterapia de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Gracias a este reconocimiento, la institución ya cuenta con dos enfermeros catedráticos: el doctor Miquel Bennasar Veny y este útlimo.

Molina trabaja como doctor en Ciencias Biosociosanitarias desde 2013, dentro del área de especialización de las ciencias de la salud. Actualmente, desempeña la labor de investigador principal del Grupo de Investigación de Enferemería en Drogodependencias (GIBED) de la UIB, además de formar parte del grupo de curas en salud en la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares (IdISBa). Asimismo, es profesor responsable de algunas de las asignaturas del Grado de Enfermería y Fisoterapía, y del Máster de Investigación e Innovación en Salud en la UIB.

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Algunos de sus mayores logros han sido la obtención del Premio Internacional Reina Sofia contra las drogas, en 2011; y el Premio Nacional de la Revista Metas de Enfermería, en 2013; como resultado de su esfuerzo por atenuar el estigma de las personas drogodependientes en los centros sanitarios. Por otro lado, ha registrado un método informático para asistir a un paciente con problemas cardiorespiratorios y ha colaborado como voluntario en algunas fundaciones, como la Cruz Roja; entre otros trabajos.

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