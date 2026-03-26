El Consell de Mallorca defiende que el restaurado carro triunfal de la beata Santa Catalina Tomàs está almacenado en "el único espacio en el que cabe" de la Misericòrdia

El Consell de Mallorca defiende la actual ubicación del restaurado carro triunfal de Santa Catalina Tomàs alegando que "es el único espacio en el que cabe del Centro Cultural de la Misericòrdia". La técnica responsable del carro, conservadora de profesión, explica además que el departamento insular de Cultura ya trabaja en un proyecto para poder exponer "de forma permanente" este elemento patrimonial con tal de que "pueda estar a disposición de toda la ciudadanía". Esperan que a finales de año pueda ser expuesto en una sala expositiva de la planta baja del Centro Cultural.

La responsable de la catalogación de la colección museográfica de la institución insular apunta que, hasta que llegue el momento de desplazarlo a la sala de exposición permanente, "se decidió que el lugar idóneo" para guardarlo "es donde está" a día de hoy, en el hall de acceso al Pati de Dones de la Misericòrdia. Actualmente, explica la responsable, se encuentra en dicho espacio por las siguientes razones: "Por las dimensiones del espacio, por su proximidad con el departamento de Cultura y Patrimonio y por la protección de la que dispone este rincón".

Imagen actual del carro de la beata, actualmente almacenado en una dependencia de La Misericòrdia sin vigilancia ni protección visibles. / DM

Según argumentan, es un espacio que mantiene el carro "protegido de la luz solar y de la lluvia, y, además, está cubierto con una funda hecha a medida de algodón, un material que permite transpirar y proteger el carro del polvo y de la contaminación". Además, añade la responsable, está vigilado "las 24 horas del día por el personal de seguridad del Consell y por las cámaras de vigilancia" instaladas en el lugar. De no haber sido almacenado en dicho lugar, explican, la única opción de la que disponían era una nave en Son Tous, algo que hubiera "complicado el seguimiento de su conservación y su protección".

El Consell de Mallorca quiere recordar además que el departamento de Cultura decidió restaurar el carro -una actuación que tuvo un coste aproximado de unos 13.900 euros- tras diez años "sin que se hiciera ninguna actuación sobre este bien". Además, recuerdan que "la institución insular está comprometida con la protección y difusión del patrimonio histórico, y por eso se protegió y restauró y, en pocos meses, será expuesto al público, para que los mallorquines no solo lo pueda ver durante el desfile que se celebra en octubre".