Baleares superó en 2024 las 133.700 altas hospitalarias

Las altas hospitalarias alcanzaron en 2024 en Baleares las 133.793, el 70,8% en los hospitales públicos y el 29,2% en hospitales privados, según se desprende de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria correspondiente al año 2024 y que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con estos datos, Baleares arroja una tasa de 10.783 altas hospitalarias por 100.000 habitantes.

En términos generales, las altas hospitalarias alcanzaron en 2024 los 4,98 millones, un 2,3 por ciento más que el año anterior, hasta una tasa de 10.189 ingresos por cada 100.000 habitantes; este aumento se acompaña de la consolidación de las enfermedades del aparato digestivo como primera causa de hospitalización, por segundo año consecutivo, y del ascenso del aparato respiratorio al segundo lugar, mientras que la estancia media se reduce de 8,1 a 7,9 días.

El 62,8% de las altas hospitalarias del año ingresaron con carácter urgente; un dato muy parecido a años posteriores que compartieron el 63% de ingresos. Asimismo, por sexo, las altas aumentaron un 2,7% en los hombres y un 2% en las mujeres; más de la mitad de las altas hospitalarias correspondieron a mujeres (51,2%), aunque, si se excluyen las producidas por embarazo, parto y puerperio, este porcentaje sería del 47,4 por ciento.

Por segundo año consecutivo las enfermedades del aparato digestivo se situaron como la primera causa de hospitalización en 2024, con un aumento del 3,2% respecto al año anterior. Las enfermedades del sistema respiratorio ascendieron al segundo puesto; le sigue el circulatorio.

Los ingresos por lesiones, envenenamientos y otras causas externas suben un 2% con respecto al 2023; entre las enfermedades más frecuentes, las que más aumentaron fueron las del sistema respiratorio (un 7,4%), mientras que las que más bajaron fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias (-5,8%) -entre las que se incluye la infección por COVID-19-, y casi un 1 por ciento de descenso los ingresos por embarazo, parto y puerperio.

Estancia media hospitalaria

En 2024 se registraron en España 4.979.678 altas hospitalarias, con una estancia media de 7,9 días, 0,2 días menos que el año anterior (8,1 días). Por tipo de centro, la estancia media en los hospitales públicos fue de 7,5 días y en los privados de 9.

Los trastornos mentales y de comportamiento presentaron la mayor duración (55,4 días), seguidos de las enfermedades infecciosas y parasitarias (9,4 días) y las del sistema nervioso (9,1 días). El aparato circulatorio acumuló 599.636 altas con 8,5 días de estancia media y las lesiones, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas, 478.554 altas y 8,2 días, mientras que los tumores sumaron 468.800 ingresos con 7,5 días.

Las enfermedades del aparato respiratorio originaron 619.809 altas con 7 días de estancia media y las del aparato digestivo, 630.967 ingresos con 5,3 días, por delante del aparato genitourinario (388.299 altas y 4,9 días) y del aparato músculo-esquelético y del tejido conectivo (375.434 altas y 4,7 días). Los episodios de embarazo, parto y puerperio, con 359.116 altas, registraron la estancia media más corta (3,0 días).

Altas hospitalarias por comunidades y ciudades autónomas

En 2024, la tasa media nacional de altas hospitalarias se situó en 10.189 por cada 100.000 habitantes. Por encima de esa media quedaron Asturias (11.749), Cataluña (11.434), País Vasco (11.428), Castilla y León (11.309), Aragón (11.170), Galicia (10.906), la Navarra (10.816), Baleares (10.783), Extremadura (10.765), Madrid (10.616), Murcia (10.499) y La Rioja (10.424).

Por debajo del promedio nacional se situaron Cantabria (10.163) y la Comunitat Valenciana (10.096), además de Castilla-La Mancha (8.513), Canarias (8.342) y Andalucía (8.248). Cerraron la clasificación las ciudades autónomas de Ceuta (6.457 altas por 100.000 habitantes) y Melilla (5.588), que registraron las tasas de hospitalización más bajas del país.

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Atendiendo a los principales grupos de diagnósticos, las mayores tasas de morbilidad hospitalaria por enfermedades del aparato digestivo se dieron en Castilla y León (1.655 por cada 100.000 habitantes), Aragón (1.482) y La Rioja (1.474). Las enfermedades del aparato respiratorio presentaron las mayores tasas en Castilla y León (1.659), Asturias (1.598) y Galicia (1.527). Por su parte, Asturias registró la mayor tasa de morbilidad hospitalaria debida a enfermedades del aparato circulatorio (1.758), seguida de Cantabria (1.460) y de Castilla y León (1.453).